Spaziodromo, a Potenza nasce la community che vuole ricostruire i legami sociali dei giovani lucani

Venerdì 19 giugno il debutto ufficiale della nuova associazione fondata da giovani professionisti. L’obiettivo è creare una rete di relazioni, opportunità e partecipazione per contrastare l’isolamento e rendere la città più viva.

In una Basilicata che continua a fare i conti con lo spopolamento e con la fuga di giovani verso altre regioni o all’estero, c’è chi ha deciso di affrontare il problema da una prospettiva diversa: quella delle relazioni umane. Perché, accanto alle opportunità lavorative, è anche la qualità della vita sociale a determinare la scelta di restare o tornare a vivere in un territorio.

Nasce con questa visione Spaziodromo, una nuova associazione fondata da giovani professionisti lucani con l’obiettivo di costruire una comunità aperta, dinamica e partecipativa, capace di mettere in contatto persone che desiderano conoscersi, condividere esperienze e creare nuove opportunità personali e professionali.

Il debutto ufficiale è in programma venerdì 19 giugno al Cento Scale Wine and Spirits, in via Alessandro Manzoni a Potenza. Alle 18.30 si terrà la presentazione alla stampa, mentre alle 19.30 prenderà il via il primo evento aperto alla cittadinanza.

L’associazione si rivolge in particolare a lavoratori da remoto, freelance, professionisti fuori sede rientrati in Basilicata e a tutti coloro che sentono il bisogno di ampliare la propria rete di conoscenze e partecipare attivamente alla vita della città.

Negli ultimi anni il modo di lavorare è profondamente cambiato. Lo smart working ha ridotto molte occasioni di socializzazione spontanea, mentre trasferimenti, emigrazione e cambiamenti nelle abitudini hanno reso sempre più difficile costruire nuove amicizie e coltivare relazioni significative.

Una situazione che conoscono bene molti giovani lucani tornati nella propria terra dopo anni trascorsi fuori. Ritrovano i luoghi di sempre, ma spesso scoprono che le vecchie amicizie si sono disperse e che ricostruire una rete sociale richiede tempo e occasioni che non sempre esistono.

È proprio da questa consapevolezza che prende forma Spaziodromo. L’obiettivo non è limitarsi all’organizzazione di eventi occasionali, ma dare vita a una comunità stabile nella quale gli incontri diventino un appuntamento costante e le persone possano essere protagoniste della vita sociale cittadina.

Il calendario delle attività comprenderà aperitivi, incontri post-lavoro, escursioni, attività sportive, gruppi di lettura, appuntamenti culturali e momenti di networking. Un elemento distintivo sarà il modello partecipativo: saranno gli stessi membri della community a poter proporre e organizzare nuove iniziative, contribuendo direttamente alla crescita del progetto.

«Spesso si parla di sviluppo territoriale, innovazione e contrasto allo spopolamento concentrandosi esclusivamente sugli aspetti economici. Noi crediamo che esista anche una dimensione sociale fondamentale. Le persone si fermano nei luoghi in cui stanno bene, in cui si sentono accolte e in cui riescono a costruire relazioni. Spaziodromo nasce per questo: creare occasioni di incontro che possano trasformarsi in amicizie, collaborazioni e nuove opportunità», spiegano i promotori dell’iniziativa.

Durante la serata inaugurale saranno illustrati il progetto, il calendario degli appuntamenti ricorrenti e il funzionamento della community. L’evento sarà organizzato con la formula “pay what you drink”, una scelta pensata per favorire la massima partecipazione ed eliminare qualsiasi barriera economica all’ingresso.

L’iniziativa rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Basilicata di costruire una rete stabile dedicata a chi desidera ampliare il proprio patrimonio di relazioni personali e professionali. Una scommessa che punta a riportare al centro il valore degli incontri reali in un’epoca dominata dalle connessioni virtuali.

Perché, come ricordano i fondatori di Spaziodromo, le idee migliori, le collaborazioni più interessanti e le amicizie più autentiche continuano a nascere guardandosi negli occhi.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp **+39 378 011 3509** oppure consultare il profilo Instagram @spaziodromo.