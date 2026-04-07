Spazio ai talenti femminili del territorio, obiettivo del nuovo Consiglio di Amministrazione del Centro Carlo Levi di Matera

Il Centro Carlo Levi di Matera con una nota informa di avere “un nuovo Consiglio di Amministrazione dal 9 marzo scorso” composto dalla “nuova Presidente Filomena Patrizia Cancellaro, la Tesoriera, Rosa Tafuni, e la Segretaria, Anna Scarciolla e dagli altri componenti Carmela Biscaglia, Maria Antonietta Cancellaro, Maria Adelaide Cuozzo, Ina Macaione, Orazio Maglio e Maristella Trombetta.” E che “Nel Consiglio successivo a quello di insediamento, sono state definite in dettaglio le attività da portare avanti nel corso dell’anno e, all’unanimità, si è deciso di nominare Socio Benemerito del Centro l’Ingegnere Ninì Zagaria, presidente uscente, per il supporto offerto alla vita culturale del Centro e al miglioramento della funzionalità della sede.”

La Presidente Cancellaro e tutti i Consiglieri affermano che “intendono prioritariamente impegnarsi per la diffusione e l’approfondimento dell’opera di Carlo Levi. Inoltre si prefiggono, durante il mandato loro conferito, di far conoscere i talenti, soprattutto femminili, del nostro territorio, anche in collaborazione con entità culturali sia istituzionali, come la Scuola, il Museo, le Amministrazioni, sia appartenenti al mondo associativo e in particolare con la Fondazione Carlo Levi di Roma.” L’auspicio della Presidente Cancellaro e di tutto il Consiglio di Amministrazione del Centro Carlo Levi di Matera, è quello “di riuscire a rendere sempre più viva e presente questa realtà associativa che, ispirandosi alla figura di Carlo Levi, opera nella città fin dal 1980.” Esso, si rivendica “nel tempo, è diventato uno dei punti di riferimento per la vita culturale della città perché ha saputo valorizzare le eccellenze locali – e continuerà a farlo – aprendosi anche a esigenze culturali e sociali, senza pregiudizi e intellettualismi, in continua ricerca di nuove e inedite chiavi di lettura per comprendere e interpretare le complesse istanze del mondo odierno.”