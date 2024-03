Spartitraffico in jersey in via Nazionale. Necessario, ma impattante…

La posa in opera di spartitraffico in cemento, in gergo tecnico ”Jersey” in fondo a via Nazionale,rione Villa Longo, all’altezza di una stazione di servizio carburanti, è una necessità – da quanto abbiamo appreso presso gli uffici tecnici comunali- realizzata su richiesta dei privati per consentire la fruibilità dell’impianto. Aspetto soddisfatto, con l’obbligo di accesso da un unico senza di marcia, ma di forte impatto visivo. Occorrerà studiare qualcosa di diverso che, pur conservando le esigenze richieste, riveda quell’ aspetto visivo poco gradevole . Del resto siamo in uno dei punti di accesso e uscita dalla città. Attendiamo evoluzioni.