SparkMe Space Academy: da Matera allo spazio! Il podcast.

Un Centro di divulgazione della cultura scientifica realizzato da Openet Tecnologies in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana a Matera, dove è possibile un vero e proprio viaggio nello spazio, un’esperienza immersiva tra i corpi celesti e le più recenti scoperte del sistema solare. Ma anche una dimostrazione pratica di come vivono gli astronauti quando sono in missione sulla stazione spaziale internazionale. Questo viaggio virtuale intergalattico, con visioni in 5 D e osservazioni del planetario, parte da Matera, negli ampi spazi dello SparkMe Space Academy: un Centro di divulgazione della cultura scientifica realizzato. Lo SparkMe riesce a stimolare, soprattutto nei più giovani, la passione e le suggestioni intorno al tema dello spazio e delle materie scientifiche. Ma come nasce questo ambizioso progetto e quali obiettivi si pone? Lo spiega il dottor Vito Gaudiano, fondatore e amministratore unico della Openet Tecnolgies in questo podcast:

