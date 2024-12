“Sparkling Mozart” Stagione Concertistica 2024 Matè e Solisti Lucani

Domenica 8 dicembre ore 20:30 presso il Palazzo Viceconte a Matera, l’associazione Matè e Solisti Lucani propone il concerto “Sparkling Mozart”, un affascinante percorso tra le arie e le Sinfonie del genio di Salisburgo, Wolfgang Amadeus Mozart.

In scena la talentuosa soprano materana Anna Maria Sarra, che ha già incantato i palcoscenici internazionali con una carriera che l’ha vista protagonista in importanti teatri d’opera e festival, accompagnata per l’occasione dall’Ensemble Solisti Lucani, composto da archi e fiati.

La direzione musicale è affidata al maestro Roberto Laganaro, giovane e dinamico direttore d’orchestra lucano, noto per la sua rara sensibilità interpretativa e la capacità di coinvolgere il pubblico con passione ed energia.

Il concerto sarà arricchito dalle incursioni narrative dell’attrice materana Anna Onorati, che accompagnerà il pubblico in un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Una serata da non perdere, dove la magia di Mozart si svelerà in tutta la sua brillantezza, un evento che celebra la grande musica e il talento artistico lucano, offrendo un’occasione per riscoprire l’universalità e l’incanto delle melodie mozartiane in un’atmosfera intima e raffinata in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Questo concerto rappresenta l’ultimo evento della stagione concertistica presso il Palazzo Viceconte, offrendo un’occasione speciale per celebrare, insieme al pubblico, un anno di musica straordinaria e di emozioni condivise. Sarà anche il momento ideale per uno scambio di auguri natalizi, esprimendo gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa straordinaria avventura musicale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.