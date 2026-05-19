Spari degli israeliani su imbarcazioni della Flotilla. Alcune ancora in navigazione. Apprensione per Depalma.

“Questo è terrorismo. Questa è pirateria. Questo è un sequestro di persona. Questo è un crimine. Hanno intercettato più di 45 imbarcazioni, sequestrando oltre 400 persone in acque internazionali. INDIGNATEVI, ARRABBIATEVI! FATE GIRARE. AMPLIFICATE. MOBILITATEVI. Tutti in piazza! Pretendiamo insieme che l’entità sionista sia responsabile delle sue azioni e la fine della sua impunità.” E’ il testo dell’ultimo post sulla pagina della Global Sumud Flotilla Italia che accompagna un video in cui si vede un gommone dell’esercito israelino che si accosta minaccioso e si sentono chiaramente colpi di arma da fuoco. Non è dato saper al momento cosa sia poi accaduto. La cosa drammaticamente sconcertante è come tutto ciò possa accadere ancora e ancora alla luce del sole, con nazioni che assistono come propri cittadini vengano minacciati, aggrediti e rapiti in acque internazionali senza sognarsi di inviare proprie forze a difenderli da questi atti di pirateria. Stiamo parlando di acque internazionali, dove non dovrebbe essere consentito a nessuno di compiere atti del genere. A nessuno. E mentre si è continuato a chiedere ai partecipanti alla Flotilla, perché continuassero a navigare sapendo che sarebbero stati prima o poi fermati, nessuno poneva/pone ai governi la domanda giusta: perché Israele non viene da voi fermato? Siamo alla normalizzazione della pirateria contro civili pacifici. Così come si considera oramai normale che vi sia un assedio a Gaza per far morire i suoi abitanti di fame, stenti e malattie. E la cosa più atroce: la normalizzazione di un genocidio che continua ogni giorno. Ininterrottamente. Al momento in cui scriviamo non tutte le barche sono state sequestrate e continuano la navigazione. Non sappiamo ancora per quanto. QUI è possibile seguire la diretta della navigazione, finchè dura:

Apprensione a Bernalda dopo che si è appreso che anche l’imbarcazione su cui viaggiava Dario Depalma (la Don Juan) è tra quelle intercettata pochi minuti fa dagli israeliani. Come per gli altri sequestrati dall’Idf non è ancora noto se verrà sbarcato in un porto di qualche nazione della costa o se sarà portato in quello israeliano. Nella cittadina jonica è in preparazione una manifestazione che dovrebbe svolgersi venerdì.