Spaccio droga in garage. Polizia arresta a Matera 28enne con hashish, coca e soldi

Spirito di osservazione, pazienza e la serranda di un garage rivela un luogo di spaccio di incontro per lo spaccio di sostanze stupefacenti . E così la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 28 anni di Matera, che aveva ceduto due ”cipollotti” di droga a un acquirente (trovati nelle tasche dei pantaloni) e che in casa è stato trovato in possesso di hashish, cocaina e danaro contante. Nei confronti dell’uomo il Magistrato ha applicato misure cautelare non custodiale. Si tratta, per i non addetti ai lavori, di misure che limitano la libertà personale dell’indagato o imputato senza prevedere la carcerazione, imponendo obblighi come il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto/obbligo di dimora, o il divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Matera: la Polizia di Stato arresta un 28enne per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, in flagranza di reato, un 28enne materano, ritenuto responsabile del reato di spaccio e di detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di mirati servizi, finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di droga, gli agenti della Squadra Mobile notavano l’uomo entrare nel garage, adiacente all’abitazione, dove, poco dopo, veniva raggiunto da un altro giovane.

Non sfuggiva agli investigatori il contatto repentino tra i due, che lasciava intuire un possibile acquisto di sostanza stupefacente.

Ed, in effetti, dopo aver fermato l’auto con a bordo il presunto acquirente, i poliziotti rinvenivano nella tasca dei suoi pantaloni due “cipollotti”, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Spostatisi, quindi, presso l’abitazione del 28enne, rinvenivano, nella sua camera da letto, altra sostanza stupefacente del tipo hashish e del tipo cocaina, nonché un bilancino di precisione e 520,00 euro in contanti.

La perquisizione, estesa al garage, si concludeva con l’ulteriore sequestro di materiale destinato al confezionamento ed al frazionamento delle dosi.

Più approfonditi accertamenti portavano a ritenere che i contatti tra venditore ed acquirente avvenissero tramite la piattaforma “Instagram”.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al giovane è stata applicata una misura cautelare non custodiale.