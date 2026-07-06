Spaccio droga a Matera. 4 arresti delle Fiamme Gialle e tre obbligo dimora

Quello del mercato delle sostanze stupefacenti, dalle tradizionali(cocaina, hashish, eroina) alle innovative e devastanti(pasticche e similari) che preoccupano e non poco per la diffusione tra gli adolescenti, è sempre fiorente. E la lotta al contrasto richiede pazienti indagini per recidere le radici della illegalità. Forze dell’Ordine in prima fila, comunque, e la recente operazione della Guardia di Finanza condotta di concerto con la Procura della Repubblica di Matera confermano che non va mai abbassata la guardia. Sono state quattro le persone poste agli arresti domiciliari e altre tre, con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza dai militari della Guardia di Finanza di Matera , in esecuzione di un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera, su richiesta della Procura della Repubblica di Matera, nell’ambito di un’attività di indagini che ha portato di 15 persone nel scritte ne registro degli indagati.

Le indagini – si legge nella corposa nota del Procuratore della Repubblica Alessio Coccioli- hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, in un arco temporale significativo e con modalità ritenute dal Gip “indicative di una stabile operatività nel mercato locale degli stupefacenti”.

E’ stato accertato che alcuni degli indagati avrebbero operato come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali, messi in contatto con apposita messaggistica sui cellulari, anche di minorenni.



IL COMUNICATO STAMPA DELL’OPERAZIONE

Comunicato Stampa_06.07.26_esecuzione misure sostanze stupefacenti