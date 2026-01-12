Spacchianche era un antico gioco legato al lancio di monete sul selciato…tra suoni metallici fino a posizionarsi nel punto sperato. Altri tempi. Oggi mezzi pesanti e degrado hanno inciso e non poco sulla pavimentazione della ”carrozzabile”, come si diceva un tempo, che collega il Sasso Caveoso al Barisano, da via D’Addozio a via Bozzi mostra qua e là tutti i segni del tempo e del passaggio dell’uomo, non a piedi naturalmente… Le chianche della pavimentazione stradale sono spaccate o sbriciolate qua e là e occorre provvedere, quantomeno con interventi di rappezzatura. In passato come mostrano le foto si è provveduto con il ‘grigio” cemento, che sarebbe dovuta essere una soluzione provvisoria…in attesa di sostituire le chianche ammalorate o che hanno ceduto come è più evidente in alcuni punti di via D’Addozio. Siamo nell’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo ed è opportuno provvedere con interventi a stretto giro e a lungo termine. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione affinché provveda.
Spaccacchianche nei Sassi? Anche troppo…si metta una pezza
