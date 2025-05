Spacca vetrina di un negozio per rubare. Polizia di Matera lo arresta

Chiave a cricchetto alla mano, come dimostra la foto dell’attrezzo sequestrato, per entrare in un negozio di casalinghi di Matera, ma l’arrivo della Volante della Polizia di Stato mette fine a quel progetto. L’uomo, di 27 anni, è stato arrestato dopo le segnalazioni giunte al 113 e questo conferma il rapporto di collaborazione tra cittadini e Polizia a difesa della legalità.



COMUNICATO STAMPA

Rompe una vetrata e tenta il furto all’interno di un esercizio commerciale: 27enne arrestato a Matera dalla Polizia di Stato

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 27enne, residente in questo capoluogo di provincia, per tentato furto aggravato.

A seguito delle segnalazioni pervenute al 113, per un tentativo di furto in atto, la Sala Operativa della Questura inviava immediatamente personale della Sezione Volanti presso un esercizio commerciale, sito in questo centro cittadino.

Gli operatori sorprendevano un giovane che, utilizzando una chiave a cricchetto, era impegnato ad infrangere una delle vetrine del negozio di articoli casalinghi. L’uomo aveva già realizzato un’apertura nella vetrata e stava cercando di allargare il varco, al fine di accedere “più agevolmente” all’interno dell’esercizio.