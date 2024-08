“SP4 Cavonica, completata la bitumatura. Il Presidente facente funzioni della Provincia di Matera, Emanuele Pilato: “Importante obiettivo centrato”

L’asfalto nero sulla strada Cavonica perennemente dissestata è davvero una gioia per gli occhi, oltre che per gli ammortizzatori delle macchine.

Si apprende, inoltre da una nota della Provincia, che proseguono i lavori, appaltati dalla Provincia di Matera, per la messa in sicurezza della SP4 Trasversale Alta, meglio nota come Cavonica.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera, Pasquale Morisco, ha infatti reso noto che è in corso di esecuzione la bitumatura dell’intera sede stradale, a partire dal Km27.400, nei pressi del bivio per Ferrandina, fino al Km 20.700.

“Si tratta – ha dichiarato il presidente facente funzioni della Provincia di Matera, Emanuele Pilato – di un risultato di grande importanza per la rilevanza di quest’arteria che diventa finalmente piacevole e sicura da percorrere.

Il mio primo pensiero è rivolto a chi mi ha preceduto, vale a dire a Piero Marrese, che ringrazio perché, attraverso la sua idea sinergica di amministrazione dell’Ente, è riuscito a centrare l’obiettivo di rendere la Cavonica dignitosa e sicura, caratteristiche che dovrebbe avere ogni strada: lavoriamo proprio per questo.

La Provincia di Matera, infatti, non si ferma. Continueremo a monitorare le nostre arterie per renderle più moderne e accessibili.

Un grazie all’impresa che sta realizzando i lavori, all’Ufficio Tecnico della Provincia e a tutti gli attori che hanno reso possibile questo importante risultato”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.