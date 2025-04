SP 26 “Destra San Giuliano” chiusa al traffico per caduta di detriti nella galleria Catenazzo

Il dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Matera, Pasquale Morisco, con una nota informa di aver “disposto con l’ordinanza 12-25 la chiusura al transito della SP 26 “Destra San Giuliano” dalla progressiva chilometrica 1+800 alla 2+400, con decorrenza immediata e fino ad ordinanza di revoca.”

“A seguito della segnalazione della caduta di detriti di cemento in corrispondenza della galleria Catenazzo – si legge nell’ordinanza -, si è reso necessario ed urgente eseguire ulteriori accertamenti tecnici e lavori di messa in sicurezza.

Considerato che al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nell’immediatezza dell’accaduto si è provveduto all’interdizione dell’area, per l’effetto è stata ordinata la chiusura al transito dell’arteria.

I percorsi alternativi sono assicurati dalla SS 7, dalla SP 8 Matera-Grassano, dalla SP 1 “Via Appia” e dalla SP 82 Grottole-Matera-Grassano”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.