Scelta inevitabile, e comunque necessaria per un intervento organico di ripristino, quella adottata dall’Amministrazione provinciale di Matera, di chiudere al traffico dal 20 aprile, la Sp 15 Bernalda – Montescaglioso. Problemi al chilometro 5, laddove è un ponte, a causa del cedimento di un pilone e della individuazione di lesioni a monte e a valle ,oltre ad altre criticità che hanno consigliato di non correre rischi e di attivare gli interventi del caso. Riscontri appurati in corso d’opera, durante lavori per il ripristino di parti dove il calcestruzzo aveva evidenziato i segni del tempo e del degrado. I sopralluoghi dell’ufficio tecnico della provincia hanno consentito di avere un quadro preciso delle diverse criticità riscontrate. Appena in tempo. Ora la programmazione degli interventi, per i quali c’è la copertura finanziaria, e l’attesa necessaria perché quel tratto della provinciale 15 torni in sicurezza e sia fruibile. Probabilmente per l’estate. Nel frattempo disagi per gli automobilisti, che hanno a disposizione delle alternative: dalla 175 (svincolo Pizziche ) per esempio o dalla Basentana.

LA NOTA DELLA PROVINCIA DI MATERA

“Strada provinciale numero 15 Bernalda-Montescaglioso chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, per un cedimento improvviso su un pilone di un ponte sito al km 6 dell’arteria.

L’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera ha adottato l’ordinanza n. con la quale ha disposto la chiusura, a partire da oggi, 20 aprile e fino a nuovo provvedimento, della strada provinciale n.15, Bernalda-Montescaglioso, in territorio di Bernalda.

L’ordinanza è stata adottata dopo che, nel corso dei lavori di sicurezza generale già affidati dall’ente, è stato rilevato un cedimento improvviso su un pilone del ponte posto al km 6 dell’arteria, determinato da un’infiltrazione d’acqua alla base del piedritto.

Nell’immediato, oltre alla chiusura in entrambi i sensi di marcia, la Provincia di Matera sta già intervenendo con l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’area e valuterà la possibilità di coinvolgere la Regione Basilicata nel caso si presentasse la necessità di utilizzare ulteriori somme per intervenire.

La chiusura è propedeutica ad assicurare la sicurezza degli automobilisti che potrebbero, quindi scontare alcuni disagi e per raggiungere l’abitato di Bernalda potranno percorrere la statale 407 Basentana o, in alternativa, la statale Matera-Metaponto, uscendo allo svincolo di Pizziche”.