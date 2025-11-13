Souvenir d’albergo…Turisti, è un danno. Lasciate perdere

Tutto il mondo è Paese. Alzi la mano quanti dopo un pernottamento in questa o quella struttura ricettiva italiana o straniera, o in crociera, non si è portato a casa un flaconcino di bagno schiuma (è il minimo) per ricordo di quella vacanza. Stessa cosa a Matera con quel ”vizio” segnalato da Antonio Serravezza, che ha raccolto in giro le lamentele di alcuni amici, proprietari di strutture ricettive, costretti ogni volta a mettere mano alla tasca per rimediare a una consuetudine che si traduce in un danno e un nuovo esborso. Che fare? Non sarebbe male che un cartello multilingue, con le parole giuste, inviti a lasciare la camera così come la si è trovata.Quanto al souvenir, insieme all’atmosfera provata, un ”pensiero” alla partenza lo si può far trovare. Un buono sconto per un prossimo pernottamento, un oggetto che ricordi la struttura ricettiva, pane di Matera…Basta poco. Ma occorre cominciare ad educare: stop ai souvenir d’albergo.



LE CONSIDERAZIONI DI SERRAVEZZA

Matera, città dell’accoglienza: tra pietra e poesia, centinaia di B&B e alberghi raccontano l’anima lucana. Matera non è solo una delle città più antiche del mondo, né soltanto Patrimonio UNESCO e icona cinematografica. È anche una capitale dell’ospitalità, con oltre 500 strutture ricettive tra bed & breakfast, alberghi, case vacanza e dimore storiche. Il visitatore può scegliere tra: B&B incastonati nella roccia, con terrazze che si affacciano su paesaggi millenari, boutique hotel che fondono design contemporaneo e materiali locali, Alberghi a conduzione familiare, dove l’accoglienza è fatta di gesti semplici e autentici o anche Masserie e residenze rurali, immerse nella quiete della Murgia, ideali per chi cerca silenzio e natura. Ogni struttura è un piccolo racconto: alcune conservano cisterne e grotte originali, altre offrono colazioni con pane di Matera e marmellate fatte in casa. Molte sono gestite da giovani imprenditori o famiglie che hanno trasformato l’eredità architettonica in esperienze da vivere. In un’epoca in cui il turismo rischia di diventare impersonale, Matera resiste con il calore delle sue stanze, il profumo delle sue cucine, la luce che filtra tra tufo e silenzio. Qui, dormire non è solo riposare: è abitare la storia. Ma attenzione esiste ” il souvenir ” non autorizzato. Ogni stagione, albergatori e gestori si trovano a fare i conti con oggetti spariti dalle stanze…dalle lampadine, al telecomando della TV, ciabattine, flaconcini di shampoo e bagnoschiuma e per finire la carta igienica.



Il catalogo (surreale) dei furti nelle camere è curioso e diffuso. Il tono dell’articolo è leggero, ma il problema è serio: ogni oggetto rubato rappresenta un costo e uno spreco per le strutture ricettive. Alla lunga, questo si riflette anche sulle tariffe per i clienti onesti. Il vero ricordo della Riviera, suggerisce l’articolo, dovrebbe essere l’ospitalità e le emozioni vissute non un portasapone trafugato che genera imbarazzo ogni volta che lo si guarda. Dai Sassi con amore… e con il telecomando. Ogni anno, centinaia di oggetti spariscono misteriosamente dalle camere: lampadine, vasi, perfino la carta igienica. Il crimine perfetto? No. Solo un souvenir di pessimo gusto. Ogni oggetto ha una storia. Quel vassoio in metallo ha servito colazioni sul balcone vista mare. Quella lampadina ha illuminato risvegli lenti e serate d’amore. Quel cuscino ha accolto sogni di chi cercava riposo. Poi, un giorno, spariscono. Non per magia, ma per mano di chi confonde ospitalità con proprietà. Rubare non è un gesto furbo. È un gesto che pesa. Sui costi, sull’ambiente, sul rispetto. Il vero ricordo di Matera? Un sorriso, un profumo, una storia da raccontare. Non un portasapone da nascondere.

