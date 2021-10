È entrata nel vivo l’attività di formazione delle antenne e dell’equipe del Servizio specialistico che verrà attivato nell’ambito di SottoSopra, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rivolto alla protezione e alla cura di minori vittime di abusi in Basilicata.

Dopo l’incontro introduttivo con il giudice Emiliano Mistrulli, che si è soffermato sul ruolo e sulla funzione dei tribunali per i minorenni, e il primo modulo sulle origini e la realizzazione delle condizioni di abuso con il prof. Francesco Montecchi, il 18 ottobre si sono affrontate, insieme alla dottoressa Caria Bufacchi, le tematiche relative alla clinica. La definizione, la classificazione e le caratteristiche delle diverse forme di abuso, il maltrattamento fisico e psicologico, la patologia della somministrazione delle cure, i problemi che devono affrontare i bambini testimoni di violenza sono stati gli argomenti affrontati in questa sessione. Gli ultimi due moduli, rispettivamente sull’abuso sessuale e sull’intervento e il lavoro in rete, si terranno il 25 ottobre e l’8 novembre.

Il percorso formativo è finalizzato all’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze delle figure professionali che opereranno all’interno del nuovo Servizio specialistico di valutazione, supporto e programmazione rivolto ai minori in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento e alle loro famiglie, che lavorerà a stretto contatto con i servizi pubblici territoriali. Costituito da un’equipe composta da un assistente sociale, uno psicoterapeuta e un pedagogista, e da nove antenne, una per ogni ambito socio territoriale della regione, il Servizio programmerà, dalla valutazione multidimensionale del singolo caso, un piano integrato di interventi, condiviso con i servizi sociali e sanitari territorialmente interessati, per ridurre i danni e superare il trauma.

“Una formazione qualificata e mirata è l’asse strategico per garantire interventi efficaci sia sul versante della prevenzione sia su quello della cura – sottolinea Anna D’Andretta, presidente della cooperativa sociale Ethos che si occupa dell’attività di formazione nell’ambito del progetto SottoSopra e che gestirà il Servizio specialistico.

Seguirà un secondo percorso di formazione rivolto a gruppi integrati di professionisti, ovvero docenti, operatori sociali e sanitari, forze dell’ordine e legali, realizzato in ciascuno degli ambiti socio-territoriali della Basilicata e rivolto principalmente a potenziare le competenze relative al riconoscimento e alla rilevazione delle forme di maltrattamento, alla prevenzione, alla segnalazione, alla protezione e alla cura.