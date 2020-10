E più facile che un cammello passi per la cruna dell’ago, parafrasando una citazione evangelica, che i venditori di fumo approdino nel regno della credibilità. La vicenda delle tende attrezzate del Qatar donate alla Basilicata , per contrastare l’epidemia da virus a corona, ne sono una conferma. E avevamo visto giusto sin dal momento della donazione (avevamo suggerito di utilizzarle per i migranti lavoratori stagionali del Metapontino e della Valle del Bradano) con tanto imbarazzo su che farne: lo stoccaggio a Tito, la scelta di trasferirne una da Policoro a Matera, i lavori edili e infrastrutturali per il loro posizionamento, la stima sempre più decrescente sui posti letto in relazione a organici di personale da trovare e poi il ‘’si vedrà’’ per mancanza di soldi. La cosa, naturalmente, ha destato polemiche per la mancata attuazione del progetto e poi l’annuncio del presidente della giunta regionale Vito Bardi che le tende ospedali da campo di Matera e Potenza saranno completati, con fondi ministeriali. E con la precisazione che saranno utilizzati anche per ospitare coloro che hanno pochi sintomi e per realizzare i drive-in per eseguire i tamponi. Sul quando non sappiamo. Qualcuno attende ancora la cerimonia di inaugurazione con sceicchi, cammelli, dromedari con camici e mascherine. Per ora ci sono solo questi ultimi. Ad Antonio Serravezza, questa volta nei panni dell’evangelista il compito di leggere e rileggere ai venditori di fumo di casa nostra quell’illuminante passo del Vangelo, con tanto di traduzione in lingua qatariota.



LE TENDE DEL QATAR

Sono giornate molto difficili. Noi materani sappiamo agire con forza e determinazione nei momenti che richiedono l’unione per superare gli ostacoli impossibili. Stiamo vivendo in un periodo veramente difficile e di confusione. Sono otto mesi ormai che conviviamo con il virus a corona e nell’assurdo ci troviamo a combattere contro il servizio sanitario locale. Non siamo ancora riusciti a capire perché d alcuni mesi si parla tanto di svuotamento dei reparti del nostro nosocomio che era partito come un’eccellenza del nostro territorio. Il presidente della Regione poche settimane fa, durante la campagna elettorale, si è affacciato in città tranquillizzandoci che stanno lavorando per riorganizzare tutti i reparti dell’ospedale Madonna delle Grazie e che avrebbe nominato da subito un ispettore che seguisse l’evoluzione dei fatti. Altra promessa che il Presidente in persona sarebbe stato presente in città per controllare di persona i progressi fatti. Nulla di fatto. Eletto il nuovo sindaco si sono immediatamente spenti i fari e gli altoparlanti. Siamo rimasti nel limbo e nello stesso tempo è ritornato a cavalcare la pandemia che, nella nostra Regione ha raggiunto numeri di persone positive al virus a corona mai registrati.

All’inizio dell’estate ci eravamo illusi che la sanità locale si stesse riscattando con l’arrivo delle due strutture da campo bianche regalataci dal Qatar e che potessero servire in caso di necessità per non obbligare la chiusura dei reparti dell’ospedale Madonna delle Grazie. Ancora soldi pubblici spesi per niente, sì perché per metter su le due strutture abbiamo dovuto spianare, sistemare il terreno e fornirlo di impianti elettrici. Sembrano storie di altri tempi mentre stiamo parlando di ciò che stà accadendo nel ventunesimo secolo e precisamente nei giorni nostri.

Tutto sembra impossibile ciò che fino all’anno scorso era normalità. Purtroppo, dobbiamo essere coscienti che quando c’è di mezzo la politica tutto diventi impossibile e ferruginoso. Siamo una piccola Regione i cui abitanti corrispondono ad un quartiere di una grossa città come Milano o Roma e non riusciamo a regalarci una vita serena e tranquilla.