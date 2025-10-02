Sotto la pioggia il corteo e il flash mob “100 luci per Gaza” dinanzi all’ospedale di Matera

Una battente pioggia ha provato a mettere in forse l’appuntamento che si erano dati i manifestanti per la flotilla e per Gaza alle ore 19,30 in Piazzetta Pascoli a Matera, per poi recarsi in corteo dinanzi all’Ospedale Madonna delle Grazie per dare vita al flash mob nazionale, alle 21.00, in contemporanea con i nosocomi di tutto il Paese. Per un po si è temuto di doversi arrendere, nel mentre ci si riparava all’interno di Palazzo Lanfranchi. Ma solo per un po. Perchè piano piano, quella consapevolezza che sta pervadendo le coscienze di tante persone in Italia e nel Mondo, ha dimostrato anche nella Città dei Sassi di essere più forte di ogni avversità (a confronto di ciò che sta accadendo in quell’angolo martoriato del Medio Oriente) e in tanti ci si è ritrovati e avviati in corteo verso il nosocomio cittadino.

E lì sotto la tettoia dell’ingresso, troppo piccola per far riparare tutti i convenuti da quella pioggia che non ha smesso di battere per un istante, sanitari in servizio e non si sono uniti ai manifestanti e si è dato vita ad una delle più toccanti manifestazioni di questa lunga maratona civile – che dura da quando è apparso chiaro l’intenzione genocida in essere a Gaza- e sta facendo emergere quanta umanità c’è ancora in questo mondo occidentale che appare essersi allontanato in modo irreversibile dai suoi valori fondanti di umanità, diritti, valori. Così, pochi interventi di circostanza, quasi tutti effettuati da sanitari ma di una intensità autentica hanno provato a ricordare ciò che sta accadendo a Gaza e tutti i loro colleghi, tantissimi, che sono rimasti uccisi nel mentre provavano a salvare altre vite. Quindi, in una staffetta sono stati letti tutti i nomi, l’età e le qualifiche dei sanitari morti, uccisi per mano dell’esercito israeliano. Un triste rosario, purtroppo destinato ad aumentare. Sebbene siano stati oramai rasi al suolo tutte le strutture sanitarie e resa impossibile ogni attività di soccorso e cura. Anche Medici senza frontiere hanno dovuto mollare ed andare via proprio in questi giorni. Resiste ancora sebbene in condizioni precarie una pattuglia di Emergency per cui c’è l’invito a sostenere economicamente con delle donazioni. Infine, le luci e il pensiero a tutte quelle migliaia di bambini che ora non ci sono più ed hanno avuto il solo torto di essere nati lì in cui sono diventati solo numeri dell’orrore.

Qui il video trasmesso in diretta: