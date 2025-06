Sotto il solleone in attesa del bus… Da Cesena l’esempio di autostazione

A ricordarcelo che a Matera, in via Don Luigi Sturzo, i turisti attendono che si espleti il bando per uno spazio attrezzato, al coperto, con biglietteria e servizi (quelli igienici sono in un prefabbricato all’esterno) è il concittadino Antonio Serravezza con l’esempio di quanto si è fatto per tempo in realtà come Cesena dove l’autostazione ha tutti i crismi per essere chiamata tale. Altra realtà, altro contesto, altri problemi. Da noi tempi lunghi, qualche errori di impostazione, procedurali e i servizi al turismo (non è solo il terminal bus di via Don Luigi Sturzo) restano una delle pecche dell’offerta turistica. Il 2025, anno del Giubileo, in vista del 2026 da capitale mediterranea della cultura e del dialogo sarà l’anno buono per risolvere un po’ di questioni? Chissà



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Quando giri per l’Italia non puoi far a meno di confrontare la tua città con altre. Sono stato, pochi giorni fa, nella città di Cesena (96.000 abitanti) dove è stato trasferito il nostro amato Don Pino. Sono rimasto molto sorpreso dalla nuova autostazione e ho pensato che confrontandola a quella di Via Sturzo a Matera era un sogno. Ho pensato come mai a Matera si è pensato di realizzare, nel cuore della città, una mega stazione ferroviaria per un trenino a scartamento ridotto e non una vera autostazione visto che ogni giorno arrivano e partono centinaia di autobus sia di linea che turistici e che non hanno una zona di arrivi e partenze come d’altronde succede in tutte le città specie quelle turistiche. Questi giorni di solleone passando da via Sturzo ho pietà per quelle persone che attendono sotto il sole, persone anziane e bambini che non hanno un ricovero e un luogo dove rifornirsi di acqua. Tutto è al caso, ognuno si arrangi come può. Aprite quel piccolo locale momentaneamente con attrezzature fai da te per la distribuzione di bibite, caffè, snack salviamoci la faccia verso chi ci viene a trovare. La stazione dovrebbe inoltre essere collegata da due linee circolari con partenza ogni massimo trenta minuti che facciano il giro della città da nord a sud per dar la possibilità a chi non può permettersi il servizio privato dei taxi. Nulla. Personalmente sposterei o realizzerei una nuova e funzionale autostazione a sud di Matera, nei pressi dell’Ospedale per non ingolfare la zona abitata di Villa Longo dove già c’è la stazione delle Fal. Purtroppo è uno studio che dovranno fare i nostri nuovi amministratori, la città è estesa e di possibilità, se studiate pensando al futuro di Capita Europea e del Mediterraneo dovranno prendere nuove e immediate decisioni.