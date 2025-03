Sostenibilità e impatto sociale: la partnership di un’azienda materana con Cinecittà World

L’azienda materana HP High Paper Srl specializzata nella produzione di carta igienica e tovaglioli ha siglato una partnership ufficiale con Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema di Roma. Grazie alla sinergia con Cinecittà World, i consumatori oltre all’utilizzo dei prodotti, potranno accedere al parco divertimenti a condizioni vantaggiose, vivendo esperienze uniche e divertenti.

Il progetto si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale, temi che da sempre guidano l’operato dell’azienda di Miglionico. L’operazione ha infatti l’ambizioso obiettivo di brandizzare circa 5 milioni di confezioni dei prodotti a marchio Cador con un tagliando di Cinecittà World, che permetterà al consumatore un ingresso omaggio per ogni biglietto acquistato, consentendo a una fascia più ampia di popolazione di vivere nuove esperienze ed emozioni. “Questa iniziativa non è solo un’operazione commerciale, ma un vero e proprio impegno sociale”, sottolinea Saverio Ribellino, Ceo di HP High Paper. “Il nostro intento è di far comprendere ai consumatori che la qualità, la sostenibilità e l’accessibilità non sono più concetti alternativi, ma che insieme possono coesistere per il bene di tutti.” HP High Paper ha coinvolto in questa partnership le principali insegne della grande distribuzione organizzata (GDO), con oltre 300 punti vendita su tutto il territorio nazionale.

Un passo importante verso il valore sostenibile, che testimonia come una collaborazione tra realtà differenti possa generare impatti positivi per il sociale, per l’economia e per le famiglie. Questo progetto di co-marketing segna una pietra miliare per l’azienda, che diventa così l’unica realtà del settore tissue italiano a stringere una collaborazione ufficiale con Cinecittà World.

La filosofia alla base di questa alleanza è quella di crescere in modo sostenibile e frugale, con l’obiettivo di rendere accessibile il benessere e la qualità a tutti. “Siamo felici di questa collaborazione – afferma Gemma Allievi, partnership manager di Cinecittà World – che regala alle famiglie nuove ed emozionanti esperienze da vivere insieme e soprattutto valorizza i beni di largo consumo che, con questo tipo di progetti, trovano – dopo il loro utilizzo – una nuova vita.” L’iniziativa si distingue per il suo approccio inclusivo e accessibile, promuovendo il benessere quotidiano e sensibilizzando i consumatori sull’importanza della sostenibilità sociale anche nei beni di largo consumo.

