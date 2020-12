“Alcuni amici con un desiderio comune: donare sollievo e un sorriso in un momento di difficoltà alle persone più fragili e alle loro famiglie.

È da questo desiderio che è stata lanciata l’iniziativa della “Fabbrica dei Babbo Natale” attraverso lo spazio social presente su FB di Open Matera.”

E’ con queste parole che si comunica “urbi et orbi” questa ennesima iniziativa di solidarietà rivolta a chi in questo momento è in difficoltà più degli altri che è stata partorita in quella fucina di cose buone che è il gruppo facebook “Opena Matera”, creato ed animato dal pirotecnico Paolo Irene. Circa 20 mila iscritti che non faranno mancare anche questa volta il sostegno ad una iniziativa che si prova a rendere meno cupo questo che verrà annoverato come uno dei peggiori periodi natalizi vissuti dalla parte più giovane della società.

Il bel manifesto della iniziativa è stato realizzato e donato dal maestro Pino Oliva non appena ha avuto notizia di questa iniziativa “nata da noi quattro scalmanati io, Paolo Irene, Vito Cappuccio e Tommaso Conese” dove dietro l’io c’è quell’altra bella persona che è Nicoletta Ricciardi

.

La nota così prosegue: “Abbiamo allargato l’iniziativa ai privati e alle aziende attraverso una raccolta fondi destinata a sostenere economicamente l’acquisto di doni da destinare a una platea di bambini segnalati da Centri Sociali presenti nella nostra città, pubblicizzando la stessa iniziativa attraverso l’utilizzo di una “lista regalo sospesa” e “salvadanai” presso varie attività commerciali della città.

Le attività aderenti sosterranno l’iniziativa rendendo disponibile la somma delle offerte che verrà raccolta durante il periodo natalizio, fino al giorno 23 Dicembre 2020.

Ogni attività commerciale sarà riconoscibile grazie alla locandina denominata “Lista Open Matera”, La fabbrica dei Babbo Natale.

L’associazione Scorribande Culturali ritirerà l’importo raccolto, sommando le varie offerte presenti nelle attività aderenti all’iniziativa e provvederà a rendicontare, acquistare e distribuire beni e regali.

La distribuzione avverrà il 23 e 24 dicembre, con la partecipazione della Protezione Civile in versione “Babbo Natale”.

Tutta l’attività di raccolta e distribuzione sarà rendicontata attraverso lo spazio social di Open Matera e i comunicati stampa, nel periodo immediatamente successivo e entro la data del 31 dicembre 2020.

Ringraziando sin d’ora aziende, attività commerciali e privati che stanno sostenendo questa iniziativa, con l’aiuto delle donazioni provenienti dalle generose offerte, continueremo a migliorarci nella più utile e generosa Fabbrica dei Babbo Natale, per donare un sorriso ai volti di chi riceverà il vostro personale “impegno e contributo”.