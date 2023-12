Sostegno Comune di Altamura per acquisto corredo scolastico

L’iniziativa della giunta guidata dal sindaco Vitantonio Petronella riguarda le famiglie a basso reddito, che potranno ricevere contributi a sostegno della istruzione dei figli. Per farlo occorre compilare un modulo, da scaricare su un sito dedicato. da consegnare entro il 20 dicembre prossimo. L’iniziativa riguarda gli studenti che frequentano la scuola primaria e secondaria.



Comunicato.

Un aiuto alle famiglie a basso reddito: contributi per l’acquisto di materiale di corredo scolastico.

L’Amministrazione comunale ha varato una misura a favore delle famiglie a basso reddito, con figli che in questo anno scolastico, 2023-2024, frequentano le scuole primarie e secondarie di I grado. Per un aiuto concreto, sono stati stanziati fondi comunali che sono destinati ad assegnare contributi per l’acquisto di materiale di corredo scolastico.

Il sindaco Vitantonio Petronella e gli assessori Angela Miglionico (Servizi Sociali) e Lucia Diele (Pubblica Istruzione), infatti, rendono noto che la misura è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 7 dicembre scorso. Per ricevere il contributo con cui acquistare materiale di corredo scolastico i cittadini dovranno presentare apposita domanda, entro il 20 dicembre 2023, ore 12.00, con consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Altamura oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.

Sul portale del Comune è possibile consultare l’avviso e scaricare il modulo; quest’ultimo disponibile anche negli uffici comunali dei settori Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

Link diretto alla pagina: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3017-avviso-pubblico-per-l-ottenimento-del-contributo-per-l-acquisto-di-materiale-di-corredo-scolastico-riservato-agli-alunni-frequentanti-nell-a-s-2023-2024-le-scuole-primarie-e-secondarie-di-i-grado

Grazie per l’attenzione, Staff del Sindaco

Dal Palazzo di Città, 12 novembre 2023