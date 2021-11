L’idea proposta e suggeriti all’Amministrazione comunale, con tanto di modalità tecnico operative, da Antonio Serravezza è buona e ha il merito di favorire gli acquisti con maggiore tranquillità. La giriamo al sindaco e alla struttura perché la valuti e la possa attivare, visto che mancano pochi giorni all’apertura ufficiale (8 dicembre l’Immacolata) delle festività natalizie. Naturalmente si può fare anche prima visto che i negozi hanno già provveduto agli allestimenti con decorazioni e luminarie e con la scontistica di un venerdì nero (la traduzione dall’inglese black Friday) cominciato da tempo e soprattutto sui portali del commercio elettronico. Matera farà la sua parte con l’incentivo per la sosta e con la tranquillità di muoversi a piedi, se possibile, evitando gli intasamenti del sabato sera. L’auto in sosta, magari un po’ più in là, o nei parcheggi. Se ne guadagna in tempo e stress e poi lo sconto della prima ora…



La proposta di Serravezza

Siamo alla vigilia delle feste natalizie, di fine e nuovo anno. Un periodo di vacanze e di shopping 🛍 per il quale l’Amministrazione comunale dovrebbe fare la sua parte approvando l’introduzione dell’ora gratuita nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio dal 1 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022. Una misura che da un lato permetta un’ora gratuita di parcheggio e dall’altro incentiva soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città. Come dovrebbe funzionare? Il cittadino, una volta posteggiato nei parcheggi a strisce blu, si recherà al parcometro e premendo il pulsante verde riceve un tagliando per la prima ora di sosta gratuita, aggiungendo, inoltre, le monete aumenterà il periodo di sosta, questa volta a pagamento. Naturalmente non sarà previsto l’uso del disco orario.

Un bel gesto come augurio di buone feste!