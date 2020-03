Imprenditori e associazioni solidali a sostegno di una iniziativa di solidarietà come quella della mensa per poveri, indigenti e persone in difficoltà della parrocchia di San Rocco di Matera, gestita da don Angelo Tataranno. Citiamo, e vi invitiamo a sostenere, l’iniziativa dell’imprenditore William Divella che ha attivato nella rete di supermercati cittadini l’iniziativa ”Spesa Sos Spesa”. E l’invito, riportato in locandina, è esplicito. “Acquista uno o più prodotti insieme alla tua spesa – riporta la nota- e lasciali nel punto vendita. Reseranno a disposizione di chi, in questo momento difficile, ha bisogno di un sostegno in più. A fine giornata la merce raccolta e non prelevata sarà donata alla parrocchia di San Rocco, per sostenere le attività di don Angelo Tataranni” . Bene l’altra attività viene dal Museo virtuale della memoria materana collettiva . E’ una prosecuzione di quanto lodevolmente avviato nei giorni scorsi, con l’obiettivo di raggiungere quota 1000 euro https://www.facebook.com/AssociazioneMUVMatera/posts/3268723546479862?notif_id=1585462045621181¬if_t=page_post_reaction

. Fatevi contagiare dalla solidarietà.