“SOS 118” da San Mauro Forte in mobilitazione per migliori servizi sanitari

Si è svolta questa mattina a San Mauro Forte una nuova manifestazione per ribadire la richiesta della piena tutela del diritto alla salute anche in queste aree interne. Nello specifico si è trattato di un Sit-In effettuato proprio di fronte alla postazione dell’ambulanza per le emergenze, significativamente chiamato “SOS 118”, con la richiesta di un generale miglioramento dei servizi sanitari territoriali e nello specifico della locale postazione del 118, oramai funzionante a singhiozzo.

Durante la manifestazione ha preso la parola, nell’ordine, il primo cittadino Nicola Giuseppe Savino che ha ricordato come questa manifestazione si sia resa necessaria quale ulteriore sollecitazione alle autorità competenti a dare quelle risposte che sino ad ora non sono mai arrivate. Sono innumerevoli, infatti, le missive inviate a Bardi, Fanelli, Rizzo a cui non si è avuta risposta alcuna. Cosa che ricordavamo in un precedente articolo del 1 agosto scorso, anche su Giornalemio.it (https://giornalemio.it/cronaca/ambulanza-del-118-a-san-mauro-forte-bardi-fanelli-rizzo-rispondete-al-sindaco/). Soddisfazione ha poi espresso il sindaco per la nutrita partecipazione di cittadini e per la positiva risposta ricevuta dalla minoranza consiliare al suo invito a presenziare al sit-in e a fare fronte comune in questa battaglia. Un poco meno soddisfatto, invece, si è dichiarato il primo cittadino a fronte del forfait dei colleghi dei Comuni limitrofi pur interessati al servizio di questa postazione del 118. Era, infatti, presente alla manifestazione solo l’assessore del Comune di Oliveto Lucano Luigi Auletta.

Nel suo intervento, il consigliere della minoranza di centrodestra Angelo Tricarico, ha apprezzare il coinvolgimento anche della sua rappresentanza trattandosi di un problema che riguarda l’intera comunità e per la cui soluzione bisogna essere tutti impegnati. Ha reso noto detto di aver parlato della questione l’assessore regionale Fanelli e di averlo invitato a venire a San Mauro Forte per un incontro con i cittadini. Prima di Tricarico era intervenuto l’assessore comunale alla sanità Mario Galgano che ha ribadito come quella in corso non è certo una battaglia campanilistica perchè trattasi di un presidio comprensoriale (San Mauro Forte, Accettura, Garaguso, Oliveto Lucano) che deve garantire un pronto intervento nei canonici 20/25 minuti dalla chiamata. In conclusione della manifestazione è interventito il consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli che ha stigmatizzato la enorme differenza tra il dire (sanità e assistenza di prossimità e territoriale) e il fare (servizi inefficienti, spesso solo sulla carta) della compagine al governo regionale, garantendo il suo impegno nel portare le istanze ribadite nella manifestazione odierna in sede istituzionale.

Quattro sarebbero gli addetti a questa postazione (India19), due dei quali non sono in servizio per ragioni diverse, per cui il disservizio si produce a causa del ritardo da parte delle autorità sanitarie nel procedere ad assunzioni temporanee, non potendolo fare con personale già in servizio. Decisioni, come vediamo, non certo affrontate e risolte con quelle “urgenza” che proprio questa tipologia di servizio richiederebbe! L’auspicio è che questa volta qualche risposta la si ottenga.