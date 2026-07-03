Sorpreso con 97,5 grammi di hashish. Polfer Metaponto arresta extracomunitario

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti la Polizia Ferroviaria di Metaponto (Matera) ha arresto un cittadino della Guinea Bissau, trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 97,5 grammi di hashish. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Matera.

COMUNICATO STAMPA

CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, UOMO ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO A METAPONTO

Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope i reati contestati.

Gli Agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Metaponto, nell’ambito dell’attività di vigilanza scalo e controllo viaggiatori, hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità della Guinea Bissau, trovato in possesso di 97,5 grammi di sostanza stupefacente.

L’uomo, fermato per un controllo nei pressi della sala d’attesa della biglietteria dello scalo ferroviario FS di Metaponto (MT), ha cercato di sottrarsi all’attività dandosi alla fuga. Bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale.

All’interno del marsupio in suo possesso, celava un panetto di sostanza stupefacente, del tipo verosimilmente di hashish, del peso lordo di 97.5 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro mentre l’uomo, tratto in arresto, è stato associato presso la Casa Circondariale di Matera.

Si evidenzia che la posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una sentenza di condanna definitiva.