Sorpresa! Il programma di Matera 2026 sarà svelato lunedì a Roma.

Si son fatti consigli comunali ad hoc, si è parlato di massimo coinvolgimento, oltre che del massimo consesso cittadino, anche di associazioni e di quanti potessero contribuire a creare un programma condiviso per l’imminente ruolo di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Non sappiamo se ciò sia avvenuto. E se c’è stato deve essere stato consumato sotto traccia. Molto sotto. Considerato che non se ne deve essere accorto nessuno. Comunque sia andata ecco che dal cilindro esce questo famigerato programma. Infatti, con la nota che segue si annuncia che esso verrà illustrato a “Roma caput mundi“, lunedì prossimo, dal Sindaco Nicoletti alla presenza del Presidente della Regione Bardi e del Ministro Giuli. E sempre nella stessa occasione “Saranno inoltre anticipati i dettagli della Cerimonia di Apertura, in programma il ” che sembra avverrà nel cantiere ancora in corso del Cineteatro Duni, così come anticipato su Il Quotidiano del Sud da Antonella Ciervo.

Il consiglio comunale può attendere…soprattutto ora che fa pure le bizze. Così è se vi pare! Nella nota si legge che: “Si terrà lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (Via del Collegio Romano, 27 – Roma), la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.



È in questa profondità continentale che il Mezzogiorno smette di percepirsi come periferia per affermarsi come baricentro dell’area Euromediterranea: una piattaforma strategica di diplomazia culturale che interpreta la conoscenza non come ornamento, ma come “petrolio immateriale”. Una risorsa energetica inesauribile capace di generare, al pari delle materie prime, sviluppo, stabilità e nuove alleanze strutturali tra Europa e Africa.

Saranno inoltre anticipati i dettagli della Cerimonia di Apertura, in programma il in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, che darà il via ufficiale alle attività.

Alla conferenza stampa interverranno: il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi; il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti; e il Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando.” Durante l’incontro sarà illustrato il palinsesto del progetto “Terre Immerse”, la visione con cui Matera ribalta la narrazione classica del Mare Nostrum. L’idea fondante del dossier è svelare un paradosso geologico: il Mediterraneo non finisce sulla costa, ma continua solido e profondo nelle “pieghe della terraferma”.È in questa profondità continentale che il Mezzogiorno smette di percepirsi come periferia per affermarsi come baricentro dell’area Euromediterranea: una piattaforma strategica di diplomazia culturale che interpreta la conoscenza non come ornamento, ma come “petrolio immateriale”. Una risorsa energetica inesauribile capace di generare, al pari delle materie prime, sviluppo, stabilità e nuove alleanze strutturali tra Europa e Africa.Saranno inoltre anticipati i dettagli della Cerimonia di Apertura, in programma il in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, che darà il via ufficiale alle attività.Alla conferenza stampa interverranno: il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi; il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti; e il Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando.”