Soroptimist Club Matera rafforza il suo impegno per le donne tra nuove stanze di ascolto e iniziative culturali

Un impegno che si rinnova e si rafforza a favore delle donne. E’ quanto mette in campo il Soroptimist International Club di Matera attraverso una serie di azioni che hanno caratterizzato il periodo del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e i giorni successivi, unendo interventi concreti sul territorio e iniziative culturali capaci di generare consapevolezza e sensibilità. Un percorso che, da un lato, potenzia gli strumenti di protezione e accoglienza dedicati alle vittime di violenza e, dall’altro, valorizza la cultura come strumento di riflessione, prevenzione e riscatto.

In questa direzione si inserisce l’apertura della “Stanza tutta per sé” a Policoro (Matera), realizzata in collaborazione con la Questura, e della “Stanza Rosa Bianca” presso l’ospedale “Madonna delle Grazie” della città dei Sassi, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Due spazi sicuri, riservati e curati nei dettagli, pensati – insieme al Soroptimist International d’Italia – per offrire ascolto, tutela e accompagnamento alle donne che vivono situazioni di violenza. Luoghi accoglienti in cui il primo passo verso la protezione può avvenire in un clima di serenità e rispetto, e che rappresentano il segno tangibile di un territorio che sceglie di farsi comunità.

Il Soroptimist International Club di Matera ringrazia i partner che hanno contribuito alla realizzazione delle stanze fornendo materiali, arredi e supporto: Calia Italia, Sofangel, Vetera Matera, Vis Electra Policoro, Giuliana Ambrosecchia, BMG, Frascella, Cloé, Fondazione Sassi, Ai Terrazzini, La Lopa. La loro collaborazione ha permesso di trasformare questi spazi in ambienti realmente accoglienti e protettivi.

Accanto alle azioni di tutela, il Club ha scelto di affiancare anche un linguaggio diverso, quello del teatro, per raccontare il vissuto femminile e promuovere una più ampia riflessione culturale. È in quest’ottica che il Soroptimist Matera è stato partner dello spettacolo “Donne, dolori e demoni”, organizzato da Meta Teatro e andato in scena sabato 29 novembre nella Sala Consiliare di Pomarico, con ingresso gratuito. L’opera, scritta da Emilio Andrisani e interpretata da Patrizia Minardi, ha esplorato con intensità temi come l’amore perduto, il dolore, le ferite invisibili e la forza di rinascere. A introdurre la serata, l’Associazione Culturale Officina delle Idee di Pomarico, con la lettura di albi dedicati alla condizione femminile. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno morale del Circolo Culturale La Scaletta Matera 1959 e il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Pomarico.

Con azioni che intrecciano cura, protezione e cultura, il Soroptimist International Club di Matera continua a costruire un percorso coerente e profondo, volto a promuovere il benessere delle donne, la consapevolezza sociale e una comunità più attenta, sensibile e solidale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.