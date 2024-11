Soroptimist Club Matera ospita la psicoterapeuta Maura Anfossi,

Lunedì 25 novembre p.v. alle 17.30 nella Sala Laura Battista della Biblioteca provinciale di Matera (ingresso da via Roma), il Soroptimist Club Matera con il patrocinio dell’Associazione Italiana Donne Medico, nell’ambito della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne e in coerenza con la campagna europea “Orange the world. Riconosci i segnali della violenza” ospita la dottoressa Maura Anfossi, psicoterapeuta rogersiana, autrice del saggio Emozioni a colori. Piccola guida per ritrovare il sé autentico (edizioni San Paolo).

Dopo i saluti del Questore di Matera Emma Ivagnes, del comandante provinciale dei Carabinieri di Matera colonnello Giovanni Russo, del tenente colonnello Gianfranco Di Sario, comandante della Compagnia Carabinieri di Matera e di Don Francesco Di Marzio, psicoterapeuta e delegato arcivescovile nell’Associazione Maria SS. della Bruna, interverrà con l’Autrice la dottoressa Patrizia Minardi, componente del Comitato Pari Opportunità Soroptimist International.

Nel corso della serata interverranno: la dottoressa Titti Laurentaci (vicepresidente per il Sud Europa del Medical Women International Association, il riferimento internazionale dell’Associazione Italiana Donne Medico), la dottoressa Caterina Rotondaro (psicologa e psicoterapeuta, responsabile delle Politiche di Genere del Comune di Matera e referente Rete Donna), la dottoressa Francesca Armandi (psicologa e psicoterapeuta), l’avv. Angela Bitonti (presidente della sezione di Matera della Fidapa), il direttore artistico di “Amabili confini” Francesco Mongiello e il giornalista Pasquale Doria. La giornalista Rossella Montemurro modererà la serata.

Secondo la dottoressa Anfossi “il colore risveglia la nostra autenticità ed è una pietra di appoggio mentre attraversiamo il tumultuoso torrente della vita interiore”. Il significato simbolico dei colori è usato come strumento per parlare di emozioni, per conoscere le difese che aiutano ad affrontare il dolore mentale e per riflettere sui meccanismi interiori secondo la psicologia umanistica. L’autrice ci presenta il termometro emozionale attraverso vari colori: bianco come la spinta al cambiamento, rosso di passione, grigio di paura, verde come la consapevolezza, nero come il trauma, giallo oro come l’empatia e altri ancora, per concludere con il blu, che evoca il rapporto con l’assoluto.

Emozioni a colori è un libro pensato per tutti coloro che desiderano capire come funziona la personalità e vogliono approfondire l’importanza delle emozioni nel recupero della propria autenticità.

La dottoressa Anfossi è referente del Servizio di psicologia ospedaliera e Trauma Center dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, è docente presso la Scuola di specializzazione in psicoterapia centrata sulla persona, presso la sede di Milano. Ha scritto la postfazione alla trilogia Attaccamento e perdita di J. Bowlby e varie altre pubblicazioni scientifiche. È autrice di Alfabeto emozionale (2019) e Terre dell’anima (2020). Cura la rubrica psicologica “Emotivamente” sul settimanale cuneese La Guida ed è membro del consiglio generale e referente della commissione cultura di Fondazione CrC.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.