Sopralluogo sulla SS 407 Basentana, nota del Sindaco di Pisticci

Riceviamo e pubblichiamo a seguito del sopralluogo della Commissione Ambiente sulla SS 407 Basentana, la nota del Sindaco di Pisticci Domenico Albano.

“Il sopralluogo di oggi della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, ha rappresentato un momento di confronto proficuo per esaminare lo stato dei lavori di ammodernamento sulla SS 407 Basentana. Durante l’incontro a Pisticci seguito al sopralluogo, sono stati discussi tutti gli interventi che interessano l’arteria stradale, in particolare quelli legati alla sicurezza della viabilità.

La sicurezza, infatti, resta una priorità di questa Amministrazione che ha più volte interloquito con la Commissione sulla questione.

Insieme con l’assessore Negro seguiamo da oltre due anni l’evoluzione di questi lavori, abbiamo proposto all’ANAS modifiche progettuali per risolvere le criticità emerse e abbiamo mantenuto aperto il confronto con gli abitanti e le imprese interessate dagli interventi di ammodernamento. Continueremo a vigilare attentamente sull’avanzamento dei lavori, affinché la nostra comunità possa disporre in tempi brevi di questa infrastruttura cruciale per la sicurezza e lo sviluppo”.

Al sopralluogo hanno partecipato il deputato Aldo Mattia, che con la deputata Grazia Di Maggio stanno dimostrando grande attenzione verso la questione, il deputato Arnaldo Lomuti, l’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, il consigliere regionale, Viviana Verri, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Rocco Negro, il responsabile regionale dell’ANAS, Carlo Pullano, e gli ingegneri Siciliano e Assunto. Erano presenti anche i rappresentanti del Comitato Basentana.