Sono in corso le votazioni per il nuovo Consiglio Provinciale di Matera

Vito Bubbico
Sono in corso dalle 8,00 di questa mattina -e termineranno in serata alle 20,00- le votazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Matera. Al momento in cui scriviamo ha votato circa il 60% degli aventi diritto, ovvero i 401, tra sindaci e consiglieri comunali dei 31 centri della provincia che potranno esprimere ciascuno una sola preferenza per i 22 candidati delle quattro liste presentate:

Saranno eletti i primi dieci più suffragati che andranno ad accompagnare per i prossimi due anni il Presidente in carica Francesco Mancini che ha votato in mattinata.

In base alla legge 56/14 (Legge Delrio),trattandosi di elezioni di secondo livello per le quali il corpo elettorale è composto solo da amministratori comunali, il loro voto pesa in modo diverso a seconda del Comune rappresentato (viene applicato il principio del voto ponderato). I comuni sono infatti suddivisi in 5 fasce a seconda della popolazione residente. Quelli fino a 3mila abitanti (scheda di colore azzurro) con il voto di ogni elettore che vale 62; quelli fino a 5mila (scheda arancione), il cui valore sale a 176; quelli della fascia fino a 10mila abitanti (scheda grigia) del valore di 290; quelli fino a 30mila abitanti (scheda rossa) ciascun voto vale 475 e, infine, quelli fino a 100mila abitanti (scheda verde) il cui voto ponderato è pari a 945 per ogni preferenza espressa. Ricordiamo che lo spoglio verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale della Provincia di Matera all’indirizzo https://www.facebook.com/materaprovincia .

Questi gli uscenti eletti il 20 dicembre 2023 (alcuni dei quali decaduti perchè non più eletti nei propri comuni): Francesco Mancini (voto ponderato: 8.824); Pasquale Sodo (7.911); Carmine Alba (7.792)Emanuele Pilato (7.622); Filomena Bucello (6.663); Carlo Ruben Stigliano (6.572); Nunzio Gallotta (6.058); Concettina Sarlo (5.918); Giuseppe Maiuri (5.020); Pasquale Doria (4.725).
Dei 10 consiglieri, 7 erano della lista Provincia Unita, che ha totalizzato 56.901 voti ponderati, 2 di Provincia Civica (18.149) e 1 di Insieme per la Provincia di Matera.
Su 404 aventi diritto, hanno votato in 311, con 3 schede nulle e 1 bianca.              Francesco Mancini, nel frattempo eletto presidente ed insediato il 30 settembre 2024, concluderà il suo mandato a settembre 2028.

 

