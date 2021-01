E dopo aver cacciato via (nel vero senso della parola) con grande senso liberatorio questo triste 2020 (https://giornalemio.it/satira/un-bel-vaffa-seppellisce-questo-2020/) eccoci a parlare dei dati relativi ai tamponi processati in Basilicata nell’ultimo giorno dell’anno che va via, la giornata di ieri 31 dicembre 2020, estrapolati dalla piattaforma covid19 della task force, da cui si registra un ulteriore incremento dell’incidenza dei positivi di molto superiore anche al dato nazionale.

Su 965 tamponi è emersa una percentuale di positivi del 16,47% (superiore a quella di ieri l’11,45% che era già cresciuta rispetto a quella del giorno precedente 9,43%) con 159 casi di cui 154 residenti. Dato superiore a quello nazionale che è stato del 12,6%, anch’esso in risalita dal 9,58% e prima ancora 8,71%.

24 sono i positivi individuati a Potenza, 21 a Picerno, 12 a Venosa, 11 a Matera 10 a lavello e poi via via i Comuni con dati inferiori a dieci casi.

Scendono a 88 (da 93) i ricoveri ospedalieri totali e rimangono a 5 quelli in terapia intensiva.

Sono 66 oggi i i guariti…e nessun decesso.

Ma ed ecco a seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 01 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 31 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali n. 185.256

Tamponi totali negativi n. 172.110

Persone testate n. 118.358

Tamponi molecolari di giornata n. 965

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 159



RICOVERATI N. 88

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 24

Medicina d’Urgenza n. 05

Terapia Intensiva n. 01

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI N. 66

DECEDUTI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 159

Residenti: n. 154

N. Comune

5 Avigliano

5 Bella

5 Brienza

1 Calvello

1 Castelgrande

1 Filiano

2 Francavilla in Sinni (n. 1 domiciliato a Terranova di Pollino)

3 Genzano di Lucania

1 Ginestra

2 Grassano

3 Lauria

10 Lavello

11 Matera (n. 1 domiciliato Nova Siri)

6 Melfi

4 Moliterno

1 Montalbano Jonico

1 Montemurro

1 Montescaglioso

2 Nova Siri

4 Oppido Lucano

21 Picerno (n. 1 domicilato a Tito)

1 Pietragalla

3 Pignola

1 Pisticci

1 Pomarico

24 Potenza (n. 1 domiciliato a Calvello, n. 1 domiciliato a Tito)

1 Rionero in Vulture

4 Ruoti

4 Ruvo del Monte

2 San Fele

1 Sarconi

1 Senise

1 Stigliano

4 Terranova di Pollino

1 Tito (domiciliato a Picerno)

1 Tricarico

1 Vaglio di Basilicata

12 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/Stato Estero

2 Lazio (domiciliati a Ruoti)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 3

N. Regione

1 Calabria

2 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 66

N. Comune

14 Avigliano

1 Barile (domiciliato a Melfi)

1 Brienza

1 Castelsaraceno

1 Ferrandina

1 Grassano

22 Lauria

3 Matera

10 Melfi

2 Pignola

1 Potenza (domiciliato in Campania)

6 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

1 San Fele

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.949

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.861

DECEDUTI RESIDENTI N. 249

GUARITI RESIDENTI N. 4.456

Potenza, 01 gennaio 2021

Task Force Regione Basilicata