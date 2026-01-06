Sono 237 mila firme in due settimane per il NO al Referendum giustizia (FIRMIAMO PER NOI)

Al momento in cui scriviamo sono già 237.903 le firme già raccolte a poco più di due settimane dalla partenza a sostegno della richiesta di referendum popolare sulla riforma della Giustizia promossa da 15 giuristi e partita il 22 dicembre. C’è ancora tempo sino al 31 gennaio per FIRMARE ed invitare a FIRMARE. Abbiamo già scritto sulle buone ragioni per farlo e sostenere la campagna per il NO alle norme approvate dalla maggioranza di destra e che non hanno (per stessa ammissione del ministro Nordio) alcun beneficio per la funzionalità della giustizia. Serve ad andare verso l’assoggettamento dei pubblici ministeri al governo di turno, a far si che la giustizia non sia uguale per tutti (anzi, che non lo sia per nulla con chi detiene il potere, vedi la recente abolizione del reato di abuso d’ufficio e le recenti norme di depotenziamento della Corte dei Conti, oltre ad aver stabilito che se un politico arreca danni alle casse pubbliche, massimo dovrà restituire il 30%…il resto tocca pagarlo noi). Bloccare questa deriva è interesse non dei magistrati ma dei cittadini. A tal fine vi proponiamo l’articolo seguente non nostro. “FIRMARE E VOTARE PER NOI”

“La raccolta di firme per il referendum sulla separazione dei magistrati e lo sdoppiamento del Csm (che anzi si fa in tre con l’Alta Corte disciplinare) è giunta a quota 230 mila in due settimane. Ma bisogna continuare a firmare, perché per il traguardo del mezzo milione c’è tempo sino a fine gennaio. Intanto la propaganda del Sì sta eguagliando i record ballistici della schiforma Renzi-Boschi-Verdini del 2016, quando tentarono di farci credere che il Sì avrebbe garantito cure migliori contro il cancro. Ora il mantra è che, separando le carriere, non avremo più un “caso Tortora”. E il guaio è che lo raccontano anche i congiunti del presentatore. Enzo Tortora, accusato da alcuni pentiti, fu indagato e arrestato nel 1983 per associazione camorristica e traffico di cocaina in un’indagine affidata col vecchio Codice da due pm antimafia di Napoli (requirenti) a un giudice istruttore (giudicante). Dopo 7 mesi di custodia cautelare, ottenne i domiciliari. Nel 1984 fu eletto eurodeputato con i Radicali, uscì di prigione grazie all’immunità e nel 1985 affrontò da libero il maxiprocesso alla Nuova Camorra Organizzata. Condannato dal Tribunale a 10 anni nel 1985, si dimise dal Parlamento europeo e tornò ai domiciliari. Nel 1986 fu assolto in appello e nel 1987 la Cassazione confermò la sentenza in via definitiva.

Se le carriere fossero state separate e fosse vero che i magistrati si danno ragione a vicenda perché appartengono alla stessa “famiglia”, i giudici di appello e di Cassazione mai avrebbero osato contraddire il collega giudice istruttore che aveva arrestato e rinviato a giudizio Tortora; e men che meno i tre colleghi giudici di primo grado che l’avevano condannato. Seguendo la “logica” dei separatisti, il presentatore sarebbe stato condannato anche in secondo e terzo grado. Spacciato da Meloni, Tajani&C. per uno spot al Sì, il caso Tortora è un formidabile spot al No. Anche perché la “riforma” sfigura la mentalità dei pm. Oggi i futuri pm e giudici vengono educati dopo la laurea alla “cultura della giurisdizione” (dire giustizia), cioè alla ricerca della verità processuale senza pregiudizi favorevoli o sfavorevoli, né timori di ripercussioni, né ansie di “risultato” o di “vittoria”: cioè con equilibrio e imparzialità. Possono sbagliare, come tutti gli umani. Ma il sistema, con i suoi tanti (troppi) gradi e fasi di giudizio, fa il possibile per correggere gli errori. Se i pm fossero sganciati dai giudici e dunque dalla cultura della verità e dell’imparzialità e si autogestissero in un Csm tutto per loro, diventerebbero molto meno equilibrati, più “accaniti” e attenti al “risultato”, senza andare tanto per il sottile. E gli errori, anziché ridursi, aumenterebbero. La riforma Nordio non è contro i magistrati: è contro tutti noi cittadini.”

Il Fatto Quotidiano -6/1/206- Marco Travaglio



RICORDIAMO CHE Firmare è semplicissimo. Lo si fa comodamente da casa con pochi passaggi utilizzano lo Spid o la CIE (la carta d’identità elettronica) a questo link, cliccando su “ACCEDI” in alto a destra: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034 .”