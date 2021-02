Per ora non sarà possibile, ma si stanno valutando altre possibilità perchè la pratica di sondaggi, consultazioni possa avvenire sulle pagine social del Comune, con le procedure di sicurezza previste come l’impiego dello spid che oggi impegna la Pubblica Amministrazione. La pagina facebook del Comune di Matera non può ospitare sondaggi, come prevede la rete social di proprietà di Mark Zuckerberg. Da qui la decisione di appoggiarsi al sito Open Matera, con tutte le potenzialità e i limiti del caso. Per questa tornata, in scadenza il 7 febbraio, per alcuni cittadini non sarà possibile partecipare alla indicazione dei personaggi che hanno reso celebre Matera con l’iniziativa” Monumentali Racconti” ,esprimendo preferenze sul sito Open Matera che appartiene a privati .E che, pertanto, occorre essere accettati. Quando non è possibile, per un motivo o per un altro, una iniziativa di interesse pubblico subisce questa limitazione. Al nostro blog sono giunte queste osservazioni con la richiesta di poter votare superando questo sbarramento in nome delle pari opportunità. Abbiamo ascoltato il sindaco Domenico Bennardi che è al lavoro, con l’Amministrazione, per superare questa limitazione dopo aver valutato anche altri percorsi, ma dai risultati e dalla affidabilità tutti da verificare.” E’ nostro impegno -ha detto Bennardi- coinvolgere tutti i cittadini. Stiamo studiando soluzioni, per superare gli attuali limiti imposti alle funzioni attribuite agli enti locali nell’utilizzo delle pagine social. Ci stiamo lavorando, tenendo conto anche degli utili suggerimenti di partecipazione e condivisione del sondaggio”.

SONDAGGIO ON LINE

