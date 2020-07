Incontri, intese e tante chiacchiere a vuoto, ”a vacant” come si dice in dialetto materano. Per i residenti del rione Casalnuovo di Matera, che sorge nella parte alta dei rioni Sassi, sul versante Nord, gli impegni del Comune per recuperare quell’area verde sul versante della chiesa di san Rocco sono rimasti lettera morta. Pasquale Di Pede, tra i più attivi, anche con pala e rastrello oltre che con carte in cartellina che hanno fatto la spola fin sui tavoli di via Aldo Moro, solo il pero selvatico ha dato i suoi frutti. “In questi giorni – dice Pasquale. commentando la cosa- dalle casse comunali si estraggono gli ultimi milioni da spandere e spendere in progetti faraonici. Non un centesimo andrà a Casalnuovo. Eppure il pero del fosso ha dato il suo frutto. Cittadini coltiviamo la civiltà. Lo ricorderemo anche al prefetto appena ci convoca”. Pronto il piatto di pere dal sapore dolce o acre? E del resto su Casalnuovo c’è tanto da scrivere, parlando di traffico, parcheggio e raggiri sul ripristino dei comitati di quartieri soppressi-ricordiamolo- proprio da una amministrazione di centrosinistra. E se cercate voti in campagna elettorale ci sono sempre le pere come moneta di ritorno.