SOLO ANDATA

Non so a voi, ma diventa vieppiù insopportabile quella ipocrisia esibita in TV da parte di chi -specie se è al governo- a fronte delle continue morti in mare di migranti che provano ad abbandonare la propria terribile vita, con dichiarazioni rituali e in fotocopia, con cui si dichiarano dispiaciuti, ma nel mentre ripetono la litania della attribuzione della responsabilità ai trafficanti, omettono di ricordare che loro, proprio loro stanno impedendo e rendendo sempre più difficile l’opera di salvataggio operato dalle navi delle OMG? E’ accaduto nuovamente, dopo l’ennesimo naufragio di ieri al largo di Lampedusa. Certo che la colpa è ascrivibile ai trafficanti, ma ancora prima alle responsabilità (in primis del nostro cosiddetto civile occidente) di chi le loro terre le ha rese inabitabili, le ha depredate e per farlo ha finanziato regimi di satrapi e corrotti. Ma nello specifico dei singoli episodi, come quello di ieri, quanta è grande la responsabilità di queste morti a carico di un governo come quello italiano che ha prodotto norme per impedire l’azione di assistenza in mare da parte delle ONG? Quanti dei 27 morti ieri al largo di Lampedusa si sarebbero potuti salvare se si lasciasse fare -in vece di combatterla- quella azione di umanità minima assicurata da quei volontari? Non meraviglia, sebbene ci indigni. Perchè fa il paio con la stessa ipocrisia che aleggia sull’accoglimento dei bambini palestinesi (meritorio, sacrosanto, magari se ne accogliessero di più) ma che non può certo far dimenticare che gli stessi sono vittime delle armi vendute anche dall’Italia ad Israele. Paese genocida contro cui non si è compiuto un solo atto per fermarlo e non si è interrotto alcun rapporto. Vergogna! Certo, ad essere capaci di provarne….Tocca ai tanti italiani provarne anche per loro. In questo ennesimo Ferragosto di sangue e sofferenze dedichiamo -a chi è costretto a decidere di affrontare il mare e rischiare di morire per provare a cambiare la propria sorte- questa carezza di Erri De Luca:

SOLO ANDATA

Siamo gli innumerevoli, raddoppia ogni casella di scacchiera

lastrichiamo di corpi il vostro mare per camminarci sopra.

Non potete contarci, se contati aumentiamo

figli dell’orizzonte che ci rovescia a sacco.

Nessuna polizia può farci prepotenza

più di quanto già siamo stati offesi.

Faremo i servi, i figli che non fate,

le nostre vite saranno i vostri libri di avventura.

Portiamo Omero e Dante, il cieco e il pellegrino,

l’odore che perdeste, l’uguaglianza che avete sottomesso.

Da qualunque distanza arriveremo a milioni di passi

noi siamo i piedi e vi reggiamo il peso.

Spaliamo neve, pettiniamo prati,

battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l’insulto,

Noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo

noi siamo il rosso e il nero della terra,

Un oltremare di sandali sfondati,

il polline e la polvere nel vento di stasera.

Uno di noi, a nome di tutti, ha detto: “Non vi sbarazzerete di me.

Va bene, muoio, ma in tre giorni

resuscito e ritorno”.

Erri De Luca