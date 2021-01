Comincia a rasentare il ridicolo il numero dei tamponi molecolari eseguiti in Basilicata con i 90 che si apprende che sono stati processati nella giornata di ieri in Basilicata. Da essi sono emersi 7 postivi (4 i residenti) con una incidenza del 7,78% comunque superiore al dato nazionale che è del 5,9%. Nel report di oggi si comunica anche di aver processato 1.143 test antigenici dei quali però non viene fornito l’esito. Misteri della comunicazione regionale.

Sono 90 i ricoveri in terapia intensiva (ieri 89) e salgono a sei (erano 4) quelli in terapia intensiva. Inoltre, 21 sono i guariti segnalati e si registra ancora un decesso.

Come ogni lunedì forniamo il tasso medio di incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli processati che è una dato più significativo di confronto con i precedenti rispetto a quello giornaliero. Questa settimana è stato del 10,25%, quasi uguale a quello della settimana precedente 10,96%.

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 18 gennaio 2021, ORE 10.00 in attesa di validazione ufficiale

Report dati processati in data 17 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 199.894

Tamponi totali negativi n. 185.142

Persone testate n. 125.063

Tamponi molecolari di giornata n. 187

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 7

Tamponi processati con test antigenico 1.143

RICOVERATI N. 90

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 29

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 6

Pneumologia n. 6

Terapia Intensiva n. 2

GUARITI TOTALI N. 21

DECESSI TOTALI N. 1

Residenti: n. 1

• Muro Lucano

POSITIVI TOTALI N. 7

Residenti: n. 4

N. Comune

1 Castelsaraceno (domiciliato ad Acerenza)

1 Montalbano Jonico

1 Policoro

1 Potenza

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

2 India (domiciliati a Montalbano Jonico)

1 Pakistan (domiciliato a Montalbano Jonico)

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 17

N. Comune

1 Forenza

2 Lauria

3 Lavello (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Marsicovetere

2 Matera

1 Paterno

2 Potenza

4 Rionero in Vulture

1 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 4

N. Regione/Stato estero

3 Emilia Romagna (domiciliati a Ruvo del Monte)

1 Puglia (domiciliato a Melfi)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.688

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.598

DECEDUTI RESIDENTI N. 286

GUARITI RESIDENTI N. 5.159