Solo 7 i comuni in Provincia di Matera in cui ha vinto il SI. Il NO vince anche a Montescaglioso e Bernalda.

La valanga di NO che è giunta anche dalla provincia di Matera ha riguardato quasi tutti i Comuni. Solo in sette di essi ha prevalso il SI. Trattasi di Accettura con 375 SI e 341 NO; Calciano con 154 SI e 115 NO; Cirigliano con 42 SI e 38 NO; Craco con 109 SI e 84 NO; Oliveto Lucano con 63 SI e 60 NO; San Giorgio Lucano con 193 SI e 181 NO; Scanzano Jonico con 1.179 SI e 1.158 NO. Magra consolazione, tenuto conto che anche in realtà significative come Montescaglioso e Bernalda, ambedue amministrate da Sindaci della Lega e giunte di destra il SI non l’abbia spuntata. Anzi il NO ha vinto alla grande: nel primo ha conseguito il 59,34% e nel secondo il 55,90%.

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