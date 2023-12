Solo 5 euro per Michela da Grottole ad Affari tuoi

Un cambio accettato in “zona cesarini” ha trasformato in una debacle la partita di Michela da Grottole ad Affari tuoi il noto programma di RaiUno (collegato alla Lotteria Italia) e condotto da Amadeus. Aveva resistito alle precedenti due offerte di “cambio” del proprio pacco (il n.5) che gli erano state proposte dal “dottore“, ma quando si è trovata con gli ultimi due, e tra i due estremi di 5 euro e 30 mila euro, ha ceduto alla tentazione, scambiandolo con il n.13 ritenendolo più “fortunato” del suo. Addirirttura Michela (collaboratrice scolastica) ha raccontato che aveva sognato una compaesana che glielo aveva suggerito. Ma come ha poi amaramente scoperto, non sempre i numeri che si ricevono in sogno son fortunati e forse che i sogni…. son solo desideri. Con questa scelta in sostanza si è privata di quel pacco che aveva avuto in sorte e che conteneva proprio i 30 mila euro che l’avrebbero potuta far tornare a casa non “a mani vuote“. E invece, purtroppo, la partita gestita con l’ausilio del marito Silvio (insegnate di religione) è andata nel peggiore dei modi. Una partita che era comunque iniziata male. Sono, infatti, andati via subito un bel po di pacchi pesanti: 75 mila euro nel primo blocco di sei tiri; poi, 200 mila e 50 mila nella seconda batteria di tre tiri; quindi 30 mila, 300 mila e 100 mila per completare l’opera. Ma la sorte sin dall’inizio della partita con quel pacco n.5 gli aveva riservato, comunque, un premio sostanzioso. Peccato che non l’abbia difeso sino alla fine. Ma come si dice “doveva andare così“. Vedremo se al prossimo concorrente lucano andrà meglio. Amadeus nel corso della trasmissione ha dichiarato di avere la “Basilicata nel cuore” per quei cinque anni che ha avuto modo di frequentarla per le altrettante edizioni del Capodanno RAI (che quest’anno andrà in onda da Crotone della vicina Calabria).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.