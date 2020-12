Quando la solidarietà chiama, la città puntualmente risponde. L’ultima iniziativa in ordine di tempo, meritevole di nota, arriva dal Circolo del Partito Democratico di Matera che attraverso l’iniziativa Solidarietà in Circolo hanno donato alla mensa caritatevole di don Angelo Tataranni beni di prima necessità e cibo in occasione delle festività natalizie.

Di seguito la nota integrale:

Il Circolo di Matera del Partito Democratico ringrazia i cittadini, i simpatizzanti e gli iscritti al partito che hanno partecipato con generosità all’iniziativa Solidarietà in circolo.

Raccolti numerosi generi di prima necessità fra alimenti, prodotti per l’infanzia e per l’igiene e anche mille e 500 mascherine chirurgiche. Al più presto saranno donati a don Angelo Tataranni.

La grande partecipazione e generosità di cittadini, simpatizzanti e iscritti al partito ha permesso in soli tre giorni di raccogliere una notevole quantità di generi di prima necessità che saranno donati a don Angelo Tataranni.

Il Partito Democratico di Matera sente il dovere di ringraziare tutti coloro che, recandosi nella sede di piazza degli Olmi, hanno contribuito al successo aderito dell’iniziativa Solidarietà in circolo. Una grande iniziativa nazionale a sostegno delle persone più fragili promossa dal Partito Democratico in tutti i Circoli del Pd d’Italia.

“Abbiamo accolto con gioia la campagna promossa dal segretario nazionale Nicola Zingaretti – afferma Luigi Gravela a nome del coordinamento del Circolo di Matera – con il supporto dei Giovani Democratici, anche a nella nostra città ci siamo mobilitati nella raccolta di generi alimentari a sostegno delle persone e delle famiglie più in difficoltà”.

“Per tre giorni, dal 17 al 19 dicembre, la sede del Partito Democratico ha accolto la generosità dei materani – prosegue Gravela – in tanti hanno voluto contribuire portando olio, pasta, riso, pomodori, tonno e legumi in scatola, zucchero, latte a lunga scadenza, panettoni, biscotti, prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale e della casa. Abbiamo anche ricevuto la donazione di ben mille e cinquecento mascherine chirurgiche, tanto utili in questo periodo. Adesso porteremo tutti i prodotti a don Angelo Tataranni che potrà disporne per prestare soccorso alle tante famiglie che a lui si rivolgono”.

Il Partito Democratico e i Giovani Democratici di Matera hanno raccolto l’invito giunto dai vertici del Partito Democratico. “Siamo vicini alle persone – conclude Gravela – perché come ricorda Zingaretti <<la pandemia non è uguale per tutti. Non è vero che le difficoltà sociali ed economiche del precario, del disoccupato, dell’operaio e del piccolo artigiano sono le stesse di chi, dalla crisi, si è persino arricchito. Ed è per questo che abbiamo il dovere di mobilitarci, di non lasciare indietro nessuno, di dare il buon esempio. Il Pd si mobilita in tutti i comuni in cui è presente per fare la propria parte. Perché la politica è e deve essere esattamente questo: occuparsi della vita reale delle persone, dei loro problemi, delle loro fragilità, dei loro diritti talvolta negati. Perché solo così l’Italia potrà davvero ripartire, solo così nessuno sarà lasciato solo, solo così la nostra società sarà davvero migliore. Perché politica per noi è uscirne insieme. “Dalla parte delle persone” vuol dire esattamente questo>>.