Solidarietà canina. Pastore maremmano salvato da un altro cane…

…a raccontarla, come riporta una nota dell’agenzia Ansa della Puglia, c’è da aprire una pagina da libro cuore per raccontarne da natale solidale. L’episodio si è verificato a Ostuni (Brindisi) dove un pastore maremmano ferito è stato soccorso e salvato grazie a un ‘’amico’’ di strada che ha indotto un uomo, che gli stava dando da mangiare, a seguirlo e a intervenire in contrada Sinola. Il maremmano, che è un simpatico e villoso cagnone di grossa taglia, che sorveglia le greggi ed è diffuso lungo la dorsale appenninica delle regioni meridionali, ‘’era riverso su un fianco, con le zampe posteriori immobilizzate’’. E’ probabile che sia stato investito da un veicolo e che poi sia riuscito a trascinarsi in campagna. L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco e un veterinario. La Polizia locale si è attivata per rintracciare, se esiste, l’eventuale proprietario. Per ora il maremmano dovrà pensare – proprio come accade per un uomo o donna feriti- a guarire. Di certo alla sua maniera avrà ringraziato il compagno di strada che ha contribuito a salvarlo.