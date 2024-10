Solidarietà al giornalista Lorenzo Tosa, denunciato dall’ambasciatore Vattani (dichiaratamente fascista)

Ancora una storia di intimidazione e di insofferenza rispetto all’esercizio della libertà di stampa. L’Ordine dei Giornalisti ricorda che “Dopo un processo durato 3 anni sta per concludersi la vicenda del giornalista Lorenzo Tosa denunciato con una richiesta di danni di 50 mila euro da parte dell’ambasciatore Mario Vattani. Il prossimo 17 ottobre si terrà l’ultima udienza del processo civile presso il tribunale di Genova, in cui Vattani, dichiaratamente fascista che non ha mai rinnegato il suo passato, ha querelato il giornalista per aver informato i cittadini riguardo a un episodio di violenza del 1989, in cui è stato coinvolto. Il pestaggio di militanti di sinistra da parte di un gruppo di estrema destra, risoltosi con un maxi-risarcimento alle vittime, è stato riportato da Tosa, esponendo le ombre che gravano sulla figura di Vattani. L’esecutivo del Cnog esprime ancora una volta solidarietà al collega, ennesima vittima di una strategia volta ad intimidire e a silenziare chi fa semplicemente il proprio lavoro. ln questo contesto, il processo che Tosa affronterà tra pochi giorni si configura come un evidente tentativo di imbavagliarlo e di intimidire chi cerca di informare i cittadini. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, l’esecutivo, al fianco del collega, auspica un positivo epilogo della vicenda che interessa il collega, nel diritto dei cittadini di essere informati.” Lorenzo Tosa sul suo profilo facebook ha scritto: “Grazie di cuore a tutti per il sostegno e la vicinanza che mi state manifestando. Vado a processo a testa alta, senza aver mai accettato qualunque forma di patteggiamento (non patteggio coi fascisti, specie quelli mai pentiti), fiducioso nella giustizia di un Paese democratico. Ma è ora che tutti quanti prendiamo coscienza che siamo di fronte a una destra che usa le querele per zittire le poche voci critiche rimaste. E questo non riguarda me o il processo. È un fatto politico che ci riguarda tutti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.