Solidarietà ai Carabinieri per la morte del brigadiere Legrottaglie.

Commozione e vicinanza sentita in citta e tra quanti tutti i giorni operano a tutela dell’ordine pubblico. Pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale a Matera hanno espresso oggi solidarietà all’Arma dei Carabinieri per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso durante un conflitto a fuoco con rapinatori a Francavilla Fontana ( Brindisi). I veicoli delle forze dell’ordine hanno sostato per alcuni minuti con le sirene spiegate, davanti alle caserme, a simboleggiare l’impegno quotidiano di uomini e donne in divisa nei diversi ruoli istituzionali e in difesa della legalità, proprio come ha fatto fino alla fine il sottufficiale dell’Arma. Il comandanti provinciali di Matera,il colonnello Giovanni Russo ha ringraziato per la vicinanza e la solidarietà espressa dagli altri Corpi.