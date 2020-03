Non è stato un bel risveglio questa mattina per gli abitanti di Via Saragat, nel rione Serra Venerdì di Matera, e tanto meno per Roberto Cifarelli, consigliere regionale, che è stato oggetto di un vile attentato ai danni della propria automobile parcheggiata in prossimità della sua abitazione.

Ignoti hanno collocato una bomba carta vicino al Suv Range Rover di proprietà dell’esponente politico materano che è stata danneggiata seriamente (parabrezza anteriore divelto e gravi danni a tutta la carrozzeria) a seguito dell’esplosione avvenuta intorno alle 5,30.

Sul grave episodio sono, come di rito, subito partite le indagini (dopo i rilievi della Polizia scientifica immediatamente intervenuta sul posto) per individuare -ci si augura quanto prima- i responsabili di questo vile atto intimidatorio.

A Roberto Cifarelli va tutta la nostra solidarietà e, nel frattempo si registra la immediata vicinanza del PD materano che ha diffuso questa dichiarazione: “Il Partito Democratico di Matera esprime vicinanza e solidarietà al capogruppo regionale Roberto Cifarelli x il vile atto intimidatorio subito questa notte con attentato alla sua auto, distruggendola totalmente.”

Anche Coalizione Civica per Matera ha subito espresso ” solidarietà nei confronti del consigliere regionale Roberto Cifarelli per l’atto intimidatorio ed ignobile che lo ha colpito stamane. Vili gesti come questo colpiscono l’intera comunità. La Basilicata è una terra meravigliosa in cui è necessario continuare ad alimentare con forza il seme della legalità e del rispetto reciproco; dobbiamo credere in un futuro fatto di cittadini onesti, integri e irreprensibili e condannare con forza, decisione e coraggio, vili atti come questo.”

“Un solidale abbraccio al collega Roberto Cifarelli – è quanto scrive CARLO TREROTOLA, consigliere regionale “Prospettive Lucane” – per la vigliacca e sconsiderata esplosione di una bomba carta che ha gravemente danneggiato la sua automobile, tranquillamente parcheggiata vicino alla sua abitazione, com’è prassi per tutte le persone perbene che vivono in un contesto civile ed accogliente come la città di Matera e la Regione Basilicata.

L’efferato gesto dinamitardo non fermerà il comune impegno nel Consiglio Regionale e nel territorio lucano a difesa dei valori democratici e per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini.”

C’è poi il comunicato stampa de “Il patto Riformista di Socialisti, Verdi e Volt (Raffaele Tantone – segretario PSI Matera, Mario Montemurro – coordinatore Verdi Matera, Eustachio Follia – city lead Volt Matera)“che esprime vicinanza e solidarietà al consigliere regionale Roberto Cifarelli, vittima di un gravissimo atto intimidatorio. Si tratta di un episodio inquietante che deve attivare l’attenzione e la determinazione di partiti politici, istituzioni e cittadini per una risposta tesa ad affermare i valori della convivenza civile e della democrazia.

“In attesa che gli inquirenti facciano luce sui responsabili dell’accaduto, tanto più inconsulto perché non appartiene alla storia della nostra città e isolato dalla coscienza democratica dei materani, l’episodio è particolarmente inquietante anche per il momento storico in cui si è verificato. Dobbiamo sentirci tutti impegnati contro atti che possano modificare il tradizionale clima di serenità di vita della nostra comunità, anche in previsione di una competizione elettorale che deve svolgersi nel clima di più sereno confronto democratico.