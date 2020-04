E’ nel momento del bisogno, quando si soffre, che si vedono amicizia e solidarietà. I limiti imposti dall’epidemia da coronavirus hanno rafforzato sentimenti, vicinanza nei centri grandi e piccoli come Garaguso in famiglia e verso la comunità. E così abbiamo appreso dell’iniziativa di Giovanni Dinisi,imprenditore nel commercio di cereali , che ha donato a ogni famiglia della comunità garagusana un chilo di farina, come segno di vicinanza e solidarietà. E c’è stato chi ha pensato anche ai piccoli.Le insegnanti e le collaboratrici della scuola dell’infanzia “M. G. Fanelli” di Garaguso che , in occasione della Santa Pasqua, hanno fatto una sorpresa ai bambini regalando loro uova di cioccolato in segno di vicinanza. Un piccolo gesto per regalare, come abbiamo appreso, un sorriso ai bambini e per farli sentire coccolati nonostante la lontananza fisica. E poi il medico di famiglia Nicola Buonanova che ha donato 600 mascherine protettive anti covid 19 a Garaguso e 800 ad Accettura, che i sindaci Francesco Auletta e Alfonso Vespe distribuiranno ai concittadini. Si attende, ora, che l’emergenza lasci il passo al graduale ritorno alla normalità, nel solco della solidarietà e del comune senso di solidarietà.