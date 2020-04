Telefonate che annunciano donazioni e consegne a domicilio, presso il Municipio, di dispositivi di protezione da coronavirus. Il sindaco di Irsina, Nicola Morea, ringrazia quanti hanno messo mano alla coscienza e al portafogli per gesti concreti di solidarietà che torneranno utili anche nei prossimi mesi. Emergenza sanitaria da monitorare sul campo e, soprattutto, sostegno a una economia che sta soffrendo e soffrirà ancora. Il sindaco ne è consapevole e guarda con fiducia, ma anche con apprensione, alla cessazione del periodo di quarantena forzata per i casi di contagio verificatisi e poi alla annunciata apertura – in sicurezza- dal 4 maggio delle attività. Nel frattempo i ringraziamenti a quanti continuano a essere vicini a Irsina e agli Irsinesi.

Grazie dal sindaco Morea a :

BRICO IO Spa dona DPI alla città di Irsina In questi mesi si stanno alternando tanti stati d’animo. Sono capitate e capitano anche tante cose belle, tanti gesti generosi, tante attestazioni che ti fanno sentire più forte. Qualche giorno fa ho ricevuto la chiamata di una cara amica dei meravigliosi e indimenticabili tempi milanesi dell’Università che mi rappresentava la volontà dell’Azienda in cui opera di donare Dispositivi di protezione alla città di Irsina, zona rossa, comprendendone difficoltà e bisogni. Ieri abbiamo ricevuto 2000 mascherine chirurgiche, diverse centinaia di mascherine ffp2, guanti e altri DPI che verranno distribuiti dalla nostra Protezione Civile. Un enorme grazie a Brico Io Spa di Milano, all’amica Avv. Angela Dibattista, al Direttore Dott. Paolo Micolucci ed a tutto lo staff di Brico Io della sede di Matera. Gesti stupendi che legano la nostra Italia.