Solenne e suggestiva la Processione nei Sassi. E don Pino ‘’ A ‘mmogghj a ‘mmogghj…’’

Due aggettivi, tra i tanti, per sintetizzare i commenti di materani e turisti che hanno partecipato o osservato alla processione della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna nei rioni Sassi. Tutte le associazioni che contribuiscono alla buona riuscita della Festa hanno evidenziato l’attaccamento alla Madonna, al 2 luglio, ricevendo gli applausi dalla gente – insieme al clero, guidato da monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo- fino al ritorno del clero in cattedrale. E Don Pino,a conclusione di un breve discorso in piazza Vittorio Veneto, ha invitato tutti all’impegno con un arrivederci al 2024 all’insegna del detto materano ” A mmogghj a mmmogghj l’onn c ‘ van”, scandito tre volte. Faremo meglio l’anno prossimo, di bene in meglio.



Domenica prossima, al rione Piccianello, nello spazio retrostante alla fabbrica del carro l’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico rinviato domenica sera a causa del vento. E che si porti, una volta per tutte, polemiche, illazioni e interrogativi di stagione su una edizione che ha dovuto fare i conti con vari problemi. ” A mmogghj a mmmogghj l’onn c ‘ van” chissà..



Riceviamo e pubblichiamo

C’erano anche gli assalitori

Matera_ ieri sera gli assaltatori del rione san Pardo hanno partecipato all’ Ottavario della Festa della Bruna.

Per la prima volta degli assaltatori hanno portato in processione la Sacra Immagine di Maria SS della Bruna per le vie degli antichi rioni Sassi.

Ben due tratti portanti, tutta via D’ Addozio, una salita ardua fatta con sincera devozione alla Patrona di Matera e poi piazza Vittorio Veneto.

Gli occhi degli assaltatori brillavano di luce pulsante, emozioni uniche. Gli assalitori dichiarano: onorati e grati a chi c’è l’ ha permesso. Con DEVOZIONE alla nostra Madonna!