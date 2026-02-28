Sold out per la proiezione di “D’Istruzione Pubblica” a Matera

Come sta accadendo in tutte le sale in cui viene programmato, il docufilm “D’Istruzione pubblica” anche a Matera questa sera c’è stato il pienone. Con un pubblico in larga parte composto da personale della scuola. Di quella scuola pubblica svuotata dalla ubriacatura liberista che ha utilizzato, ironia della sorte, proprio quella parte politica che avrebbe dovuto avversarlo per iniziare a svuotare l’istruzione pubblica della sua mission principale: formare persone, il loro senso critico, renderli in grado di camminare in modo autonomo da cittadini. Infatti, come ha ricordato il regista Federico Greco (presente in sala con il “preside” protagonista della pellicola Lorenzo Varaldo), il primo ministro dell’istruzione che ha aperto la strada con l’autonomia scolastica alle esigenze del “capitale” (ovvero di preparare le persone alle esigenze della produzione) e non ad elevare la cultura generale, prima delle “competenze” è stato proprio Luigi Berlinguer. Con la rinuncia ad una istruzione nazionale si è dato la stura alla concorrenza tra scuole che per “conquistare clienti” si sono adattate alla “concorrenza di mercato”, con POF improbabili, moltiplicazione di progetti e attività le più varie che hanno eroso/erodono sempre più spazio alla didattica essenziale. Con il risultato di un livello generale che si è abbassato sempre più. E una scuola scuola pubblica con sempre minori risorse, con strutture fatiscenti e docenti tra i meno pagati al mondo. Un decadimento che non è accaduto per caso ma a seguito del completo dispiegamento della ideologia liberista diventata dominante dopo la caduta del Muro di Berlino, secondo cui il pubblico andava deprivato in nome della favola che il privato funzionasse meglio. Ora i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ed anche un docufilm come questo può contribuire a fare chiarezza su quanto accaduto, aprire una discussione e forse a creare una coscienza in grado di opporsi. Ammesso che sia ancora possibile. QUI una breve intervista a Federico Greco.

E QUI il video della discussione che è seguita dopo la proiezione, la prima a sud di Roma come è stato ricordato, e che apre il cammino della pellicola nella parte inferiore dello stivale, con Chiara Prascina a coordinare gli interventi dal pubblico.