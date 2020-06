Cosa è la passione? Un sogno che si concretizza, diventa luminoso e come una stella cometa lascia una scia di ricordi che, quanto meno te l’aspetti, si ravvivano e tornano con i protagonisti di un tempo con la loro opera, i saperi e il tocco sapiente della maestria artigiana del restauro su quattro ruote. Ed è quello che è capitato con un pizzico di fortuna, di coincidenze che si sono rincorse e che si sono concretizzate quando ormai non se l’aspettava più, all’amico e collega Giuseppe Fiorellini con il quale condivido la passione per le auto d’epoca.Lui alla guida mentre io procedo a vista… E così quando mi ha raccontato, girandomi le foto , di una Lancia Ardea, di una Autobianchi ”Bianchina” Trasformabile e di una Innocenti Im3 costruita in Italia su licenza dell’inglese Leyland, ricomparse dalla sua infanzia di ragazzo che passava ore e ore ad ammirare il paziente lavoro di restauro di un maestro carrozziere della Potenza del passato, i pistoni della passione hanno cominciato a girare a mille…Con benzina super verde, naturalmente, visto che la inquinante normale è finita nella cisterna della mobilità insostenibile. Sì, parliamo di mezzo secolo fa o giù di lì quando il piccolo Giuseppe, che in testa aveva volanti, pistoni, cromature e sellerie, comincia a trascorrere parte della giornata ad ammirare la maestria dell’artigiano Vincenzo Damone, nella bottega di via Mazzini. Nell’officina arrivavano auto ridotte a rottami, dopo un incidente, e con l’acciaio che rientrava nella carrozzeria di parecchi centimetri. Ci pensava il maestro, e suo fratello, a rimuovere, addrizzare e a lavorare di mazzola, saldatura, stucco, pietra pomice e poi con attrezzature sempre più moderne, fino al tocco finale della verniciatura e lucidatura con spruzzatore e compressore.Un miracolo fatto di pazienza e competenza, legato a storie di proprietari e delle loro auto, come le tre del nostro servizio, una delle quali -la IM3- appartenuta al consigliere regionale e poi assessore al Territorio Michele Comodo (Psdi) che abbiamo conosciuto insieme al suo fido segretario Tonino Dapoto… Che ti fanno le ruote del passato! Girano, girano e ti riportano sul circuito della vita. Giuseppe ce ne racconta un pezzo, con alcuni flash scritti di getto sull’onda dei ricordi, dopo avergli chiesto : ” Vorrei scrivere qualcosa sul blog, se sei d’accordo…”. Un invito a nozze, anzi alla guida per un viaggio nell’infanzia, nella bottega di maestro Vincenzo e al volante delle tre auto ritrovate, che Giuseppe ha la possibilità di vedere, guidare. Per una felicità condivisa con i fortunati possessori ”temporanei”, perchè quelle auto passeranno ”quando sarà” ad altri. Magari a giovani appassionati, sedotti dal suono dei motori, dalle linee e dall’eleganza delle auto di un tempo…



Giuseppe Amarcord

Nei primi anni ’70, da bambino, frequentavo la bottega artigiana di Lorenzo e Mimmo Damone, due bravi carrozzieri che operavano in Via Mazzini a Potenza. Benché all’epoca non esistesse grande cultura, in tema di restauro di auto d’epoca, Lorenzo e Mimmo recuperarono questa vettura degli anni ’40 a Rionero. L’auto, ricordo bene, era un vero e proprio pezzo di ferro arrugginito. Con pazienza e perizia, cominciarono a ricostruire i lamierati e alcune parti meccaniche. Il duro lavoro veniva spesso sospeso per mancanza di tempo e soldi, ma mai abbandonato. Passarono molti anni, quasi venti, in quel lascia e piglia. Un giorno Lorenzo mi promise che avrebbe ultimato il lavoro per il mio matrimonio, ma cosi non fu. La prematura scomparsa di Mimmo, che per me era una sorta di fratello maggiore, ne decretò poi lo stop definitivo a fine anni ’90. Passarono ancora molti anni, quasi altri 20, e Lorenzo ormai anziano, nel tentativo disperato di vedere la sua opera conclusa, diede la macchina ai fratelli Giuseppe e Carmine Perrone di Pignola. Scelse loro perché li considerava bravi artigiani, come lui. Il mezzo fu consegnato con la promessa che il lavoro andava portato a termine e che lo stesso sarebbe dovuto rimanere a Potenza. Cosi é stato ed io, oggi, con gli occhi e il cuore di quel bambino degli anni ’70 entro in quella Lancia Ardea il cui restauro é durato tutta la vita mia. Milena Grassi Giuseppe Vignola”. E poi un grazie sentito a quanti condividono con lui la stessa passione.

“Le tre splendide vetture della mia infanzia, appartenute all’artigiano Lorenzo Damone, sono state ristrutturate con amore da tre fortunati proprietari e sono a mia disposizione per poter rivivere incredibili ricordi di gioventù. Ditemi se esiste persona più fortunata di me?”



SOGNANDO E GUIDANDO

Bianchina

Il grande giorno è arrivato! Finalmente, dopo una attesa durata 45 anni, ho guidato la Bianchina trasformabile pre serie (prima targa PZ 9432) appartenuta al compianto artigiano potentino Lorenzo Damone. Lorenzo é stato per me una sorta di secondo padre. Nella sua carrozzeria e nella sua Bianchina ho trascorso la mia infanzia, dall’età di cinque anni e fino a 16. Ho imparato molto da lui. A lui devo la mia capacità di riparare ogni cosa. Poter seguire il restauro della Bianchina, curato dall’attuale proprietario, Pinuccio Perrone, mi ha emozionato. Entrambi abbiamo amato e rispettato Lorenzo ed essere oggi, nella sua e nella nostra Bianchina, ci rende felici. Chissà se ci guarda ? Mentre dicevo queste parole con Pinuccio ho visto l’ora: erano le 12.12. Lo interpreto come un assenso





La Bianchina Trasformabile può essere considerata la mamma di tutte le citycarchic. Il primo modello vede la luce nel 1957, due mesi dopo il lancio della Fiat 500 (vettura con cui condivide il pianale e gli organi meccanici). Lunga meno di tre metri (2,99 per la precisione) e in grado di accogliere due adulti e due bambini, conquista gli automobilisti che considerano la citycartorinese troppo spartana: viene spesso usata come seconda auto da chi può permettersi vetture più care e il suo design ricercato – impreziosito dal tetto apribile in tela e dalle pinne posteriori – unito alle finiture curate seduce soprattutto il pubblico femminile.



Ardea

Storia bella fatta di numeri: abitavo al 123 di Via Mazzini a Potenza e, negli anni 70, frequentavo sotto casa (al 121) la carrozzeria di Lorenzo Damone. Li per anni ho sognato di veder riparata quella Lancia Ardea degli anni ’50 targata PZ 7732. Quel sogno é durato più di quarant’anni. In questo tempo Lorenzo ha fatto metà del lavoro, Gabriele il resto e la Lancia ora splende di luce propria. Ed oggi, con stupore, affacciandomi al fotografo del civico 125 ho visto Lei, la mia Lancia Ardea, insieme agli sposi, più bella che mai, esattamente a due serrande dal luogo in cui é cominciata la sua rinascita!!! Tutto ciò per me é semplicemente fantastico.



La Innocenti Mi3 appartenuta a Michele Comodo

E LA SCHEDA TECNICA DA WIKI

Nel 1963, infatti, la Casa milanese stipulò un accordo con la BMC per costruire in Italia una variante della Ado 16. La vettura, commercializzata all’inizio del 1964 col nome di IM3 (vale a dire Innocenti-Morris 3° modello: gli altri due erano la A40 e la Spider 950), presentava alcune differenze rispetto al modello d’origine, la Morris 1100. Il frontale, ristilizzato da Pininfarina, appariva, coi suoi fari a sviluppo verticale e l’ampia mascherina, specifico della IM3. Anche gli interni, caratterizzati da finiture più curate, erano diversi. La Ado 16 italiana adottava inoltre una plancia specifica rivestita in alluminio satinato, sedili più accoglienti (quello posteriore con bracciolo centrale reclinabile) e “sagomati”, pannelli porta più “ricchi”, pavimento rivestito in moquette (anziché in gomma) ed una dotazione d’accessori più completa.

Anche per il motore la Innocenti fece una scelta mirata: la variante da 55cv (la stessa delle versioni Vanden Plas e MG) del 4 cilindri A-serries di 1098 cm³, anziché quella da 48cv montata sulle varianti Austin e Morris. L’intenzione di rendere la IM3 un modello, diremmo oggi, “premium” era evidente pure nel prezzo di listino, superiore, addirittura, a quello della ben più grande Fiat 1500

Insomma la IM3 era dedicata a quella fetta di pubblico che, pur cercando finiture e dotazioni di livello superiore, non volevano vetture dalle cilindrate dalle dimensioni impegnative.

Il discreto successo incontrato dal modello, favorito anche dalla linea elegante e dall’abitabilità interna (rispetto alle dimensioni esterne) e dall’ottimo comportamento stradale, indusse l’Innocenti a pensare ad una variante più economica, in grado di competere più direttamente con la Fiat 1100



(la IM3 infatti aveva un prezzo molto più elevato). Così nel 1965 venne lanciata la I4 (che alcuni chiamano J4 per via della “i” allungata, tipica del marchio “Innocenti”), in pratica una Morris 1100 priva di modifiche (carrozzeria, interni e motore, da 48cv, erano identici all’originale inglese ). Dal 196 fece poi ingresso la I4 S, ossia una I4 col motore da 55cv della IM3.

Alla fine degli anni Sessanta , quando il modello iniziava a sentire il peso degli anni, la Innocenti riorganizzò la gamma. La IM3, ritoccata in alcuni particolari minori, divenne IM3 S, mentre le I4 e I4 S lasciarono spazio alla I5. La I5 non era altro che una I4 S ristilizzata nel frontale e negli interni. La produzione di entrambi i modelli terminò nel 1974, quando vennero rimpiazzati dalla Regent.