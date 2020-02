Confindustria Basilicata esprime piena soddisfazione per l’elezione, avvenuta questa mattina, della vicepresidente con delega alle Politiche per la Formazione, alla Cultura d’impresa e alle Pari Opportunità, Margherita Perretti, alla presidenza della CRPO.

La prestigiosa nomina riconosce e premia l’impegno profuso con continuità in questi anni nella vita associativa e, in particolare, in difesa dei diritti e per il superamento delle disuguaglianze, al fine di garantire una maggiore partecipazione alla vita economica, politica e sociale.

“Un nuovo riconoscimento al valore delle donne e degli uomini della nostra Confindustria che ci rende orgogliosi e che ci spinge a lavorare con uno slancio sempre maggiore in rappresentanza delle nostre imprese”, ha commentato il presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso.

“Siamo certi – ha aggiunto Lorusso – che la neo Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità saprà svolgere un ottimo lavoro per la diffusione di una cultura più consapevole dei diritti, contro ogni forma di disuguaglianza, ampliando gli spazi di rappresentanza, in linea con la qualificata azione che, da anni, Perretti porta avanti in seno al nostro Consiglio di Presidenza”.