Soddisfazione dell’ANPI per medaglia d’onore alla memoria di Giuliano Dimilta

Come avevamo preannunciato in un nostro precedente articolo del 21 maggio scorso (https://giornalemio.it/cronaca/medaglia-donore-alla-memoria-di-giuliano-dimilta-internato-in-lager-nazista/), questa mattina, nel Palazzo della Prefettura di Matera, nell’ambito della Festa della Repubblica, è stata consegnata la medaglia d’onore alla memoria di Giuliano Dimilta di Accettura. A ritirare l’onorificenza il figlio Vincenzo, accompagnato dal Sindaco Alfonso Vespe che si è dichiarato “Onorato di consegnare all’amico Vincenzo Dimilta per il proprio papà Giuliano Dimilta, la 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗱’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 per essere sopravvissuto al campo di concentramento sottraendosi più volte di aderire all’esercito nazifascista della Repubblica di Salò, portando avanti quei valori indispensabili per la democrazia. Un grande riconoscimento che rende fiera l’intera comunità Accetturese! “. Presente anche la Presidente provinciale dell’ANPI materana Carmela La Padula. A seguire, il comunicato diffuso in merito dall’associazione.

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Comitato Provinciale Anpi Matera

Medaglia d’onore alla memoria di Giuliano Dimilta, internato in un lager nazista

“Il Comitato provinciale ANPI di Matera esprime grande soddisfazione per il conferimento della medaglia d’onore alla memoria di Giuliano Dimilta (1921-2015) di Accettura, che, dopo la firma dell’armistizio nel 1943, rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò e poi, catturato dai tedeschi, fu internato nel lager nazista di Buchenwald in Sassonia. Sopravvisse al campo di concentramento per venti mesi e nell’aprile del 1945 fu liberato dagli alleati e fece ritorno ad Accettura.

In occasione del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, nella cerimonia svoltasi oggi presso il Chiostro del Palazzo del Governo, il Prefetto Sante Copponi ha consegnato la medaglia d’onore conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria di Giuliano Dimilta al figlio Vincenzo, che ci onoriamo di avere tra i componenti del nostro Comitato provinciale ANPI.” Matera, 2 giugno 2023 Per il Comitato provinciale ANPI Matera

la Presidente

Carmela La Padula